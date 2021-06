Anul acesta se va încheia cu un deficit bugetar de 6,4% din PIB, însă majorarea inflației și cresterea prețurilor în zona imobiliară sunt cele mai îngrijorătoare aspecte economice punctate de analiştii CFA România.

Adrian Codirlasu, CFA–Vicepresedintele Asociatiei CFA Romania declara:“Indicatorul de incredere a continuat sa atinga noi maxime post-criza Covid-19. Aceasta evolutie este consistenta cu majorarea anticipatiilor de crestere economica pentru anul 2021, la peste 6%. Insa, cresterea cererii interne, combinata cu factorii externi va conduce si la majorarea ratei inflatiei.”

Potrivit CFA, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (iunie2022/iunie 2021) a inregistrat o valoare medie de 3,75%, dar niciun participant la sondaj nu prevede o scaderea ratei inflatiei in urmatoarele 12 luni. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 93% dintre participantii la sondaj estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), nefiind inregistrat niciun raspuns de apreciere pentru RON.

Și previziunea privind cursul euro este în creștere față de luna anterioară

Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9653, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0183 lei pentru un euro (față de 5,0062 lei pentru un euro, cât era previziunea anterioară).



Este de remarcat faptul ca 84% din participantiil a sondaj anticipeaza majorarea ratei inflatiei. De asemenea, 60% dintre participanti anticipeaza majorarea preturilor imobiliarelor de tip rezidential (cel mai ridicat procent din ultimul an).

Indicatorul de Incredere Macroeconomicaal Asociatiei CFA Romania a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 74,5 puncte, maximul ultimilor 6 ani, (fata de aceeasi luna a anului precedent,indicatorul a crescut cu 38,4 puncte). Deasemenea, componenta de conditii curentea indicatorului a crescut cu 19,5 punctefata de luna anterioara.

Din luna aprilie a anului 2020, in cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna mai 2021 releva:

👉 Durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (peste 65%) anticipeaza ca acesta se va resimti inclusiv in anul 2022, iar 22%din respondenti anticipeaza impactul pana in trimestrul IV al anului 2022;

👉 Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 6,4%;

👉 Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +6,1%;

👉 Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la aproximativ 54%;

👉 Orizontul de aderare a Romaniei la zona euro este 2030.