Scaderea preturilor la energie va însrmna reducerea anticipatiilor inflationiste la minimul ultimelor 10 luni, arată Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania. Potrivit raportului, rata anticipata a inflatiei, in urmatoarele 12 luni, va ajunge la o valoare medie de 8,62%.

Potrivit CFA, ROBOR la 3 luni se va situa la un nivel de 6,70%, în final de an.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 81% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni a ramas sub valoarea de 5 lei pentru un euro fiind de 4,9815 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0390 lei pentru un euro.

“Pe fondul stirilor pozitive de reducere a preturilor diverselor tipuri de energie, si revizuirea in sens crescator a proiectiilor de crestere economica atat in economiile dezvoltate cat si in tarile emergente, Indicatorul de Incredere al CFA Romania si-a continut cresterea. In luna februarie, Indicatorul a marcat o crestere semnificativa a ambelor sale componente. Un alt impact al scaderii preturilor energiei este reducerea anticipatiilor inflationiste la minimul ultimelor 10 luni”, declară Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna februarie (cu 9,9 puncte) la valoarea de 53,2 puncte. Aceasta situatie s-a datorat pe de o parte majorarii cu 9,1 puncte a componentei de conditii curente, iar pe de alta parte a cresterii, cu 10,2 puncte a componentei de anticipatii.

Majoritatea analiștilor consideră ca preturile din piata imobiliara sunt supraevaluate

In ceea ce priveste evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 52% dintre participanti anticipeaza o stabilitate a acestora in timp ce 43% dintre participati anticipeaza o scadere in urmatoarele 12 luni. De asemenea 62% considera ca preturle actuale sunt supraevaluate iar 33% ca sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor a crescut la 5,1%.

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a crescut fata de exercitiul anterior la 2,4%.

Datoria publica in PIB este anticipata sa se majoreze la 57% in urmatoarele 12 luni.

Previziunile analistilor in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori macroeconomici: