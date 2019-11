Apetitul băncilor pentru creditare poate fi apreciat și urmărind evoluția din ultimii ani a costurilor adiacente dobânzii, pe care le presupune un împrumut. Analiza dosarului de credit este o astfel de taxă, reglementată foarte clar, care poate oferi o imagine de ansamblu asupra transformărilor pe care le-a suferit de-a lungul anilor acest tip de cost.

În intervalul cuprins între anii 2010 și 2014, fără îndoială cea mai grea perioadă pe care industria bancară locală a cunoscut-o în ultima vreme, analiza dosarului de credit însemna un cost destul de consistent pentru client.

Băncile nu erau foarte atrase de finanțare, în condițiile în care își lingeau rănile provocate de criza financiară. Rata creditelor neperformante ajunsese în acea perioadă la cote mai mult decât alarmante, fapt ce a impus un blocaj natural în ceea ce privește activitatea de finanțare. Lăsând la o parte Programul Prima Casă, băncile acordau împrumuturi numai clienților care reușeau să obțină un scoring superior.

Mai mult, existau bănci care impuneau tot felul de bariere în procesul de selectare a clientelei, modificând condițiile de eligibilitate (exemplu: creșterea nivelului veniturilor necesare pentru accesarea unui împrumut) și/sau proiectând o structură de costuri neatractivă.

În 2013, Credit Europe Bank cerea și 5.000 de euro pentru analiza dosarului de credit, astăzi o face gratuit

La acest capitol, Credit Europe Bank a fost de departe cea mai ”inovatoare” bancă, prin decizia de a impune o taxă de analiză a dosarului de credit cuprinsă între 1.250 și 4.900 de euro pentru împrumuturile garantate cu ipotecă, în funcție de valoarea finanțării (vezi detalii aici). Cu siguranță, un astfel de cost ar fi pus pe gânduri orice potențial client. Interesant este că la distanță de 6 ani, oferta Credit Europe Bank s-a schimbat radical, instituția renunțând la perceperea unei taxe pentru analiza dosarului de credit. De asemenea, banca nu mai acordă decât împrumuturi ipotecare, eliminând din portofoliu creditele pentru nevoi personale.

La nivelul anului 2013, un studiu al ofertelor de creditare disponibile în portofoliile celor mai mari zece bănci locale arăta faptul că analiza dosarului, în funcție de tipul, destinația și moneda împrumutului, se situa între 105 și 1.720 de lei sau între 50 și 400 de euro. Comisioanele maxime erau solicitate în cazul creditelor garantate cu ipotecă.

Existau însă și unele bănci, precum Banca Transilvania, Raiffeisen Bank sau Bancpost, care derulau la acea vreme campanii cu oferte speciale, ce presupuneau eliminarea pentru o anumită perioadă de timp a taxei de analiză a dosarului de credit din grila de costuri.

Surprinzător este faptul că Volksbank era la acea vreme singura banca din top 10 care nu taxa analiza dosarului de credit. Forțată probabil de imaginea șifonată pe care o avea în piață din cauza numeroaselor procese cu grupurile de clienți nemulțumiți de clauzele abuzive din contractele de credit și dornică să-și asigure un atu în relația cu potențialii clienți, Volksbank a renunțat definitiv la acest tip de comision, fără a lega decizia de o campanie promoțională sau o anumită perioadă de timp.

Acolo unde nu a dispărut, taxa pentru analiza dosarului de credit s-a înjumătățit

Față de 2013, în prezent ofertele de creditare arată cu totul diferit din perspectiva costului analizat. Dacă în cazul creditelor fără ipotecă, lucrurile sunt aproape similare, analiza dosarului de credit fiind taxată în general cu aproximativ 50 de euro (echivalent lei), ofertele disponibile pentru împrumuturile ipotecare sunt total diferite. Practic, dacă nu a dispărut cu totul, costul perceput de cele mai multe bănci pentru analiza dosarului de credit s-a înjumătățit de la 400 la 200 de euro.

Spre exemplu, oferta Alpha Bank includea în 2013 o taxă de analiză a dosarului de credit ipotecar în valută de 400 de euro, care între timp s-a redus la 200 de euro. Un alt exemplu este UniCredit Bank, care a redus comisionul de analiză dosar de la 1.720 de lei sau 400 de euro în 2013 la 900 de lei sau 200 de euro în 2019.

De remarcat este faptul că în prezent există mai multe bănci care nu percep o taxă pentru analiza dosarului de credit. Cel mai elocvent exemplu este cel al BCR, care a decis în toamna anului 2017 să renunțe definitiv la acest tip de comision. Până atunci, BCR solicita potențialilor debitori un comision de analiza a dosarului de credit garantat cu ipotecă de 990 de lei sau 390 de euro, în funcție de moneda împrumutului. Alte instituții de credit care au eliminat de curând acest taxa de analiză a dosarului pentru creditul garantat cu ipotecă sunt OTP Bank și Credit Europe Bank.

Cât costă analiza dosarului pentru un credit ipotecar în lei

BCR – 0 (zero) lei

OTP Bank – 0 (zero) lei

Credit Europe Bank – 0 (zero) lei

Patria Bank – în mod uzual, taxa este 900 lei pentru creditul în moneda națională, însă în perioada 01.07.2019 – 31.12.2019 taxa este 0 (zero) lei

Banca Transilvania – 400 de lei

Credit Agricole Bank – 450 de lei

CEC Bank – 500 de lei

Vista Bank – 500 de lei

Garanti Bank – 600 de lei

Idea::Bank – 600 de lei

BRD – 650 de lei

Alpha Bank – 900 lei (450 lei pentru clientii care își vor încasa salariul prin Alpha Bank)

Raiffeisen Bank – 900 de lei

UniCredit Bank – 900 de lei

ING Bank – 900 de lei

Banca Românească – 1.000 de lei