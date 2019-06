Consiliul Concurenţei anunță că analizează tranzacţia prin care First Bank S.A. preia Leumi Bank, prin achiziţionarea a 99,9235% din capitalul social al acesteia. Demersul este unul normal, în condițiile în care orice achiziție ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, sunt atent verificate.



First Bank S.A. este o instituţie de credit care oferă o gamă completă de servicii bancare pentru persoane fizice şi juridice. First Bank este controlată de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l., al cărei capital majoritar este deținut de J.C. Flowers IV, L.P., un fond consiliat de J.C. Flowers & Co. LLC entitate înregistrata la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse de Valori din SUA (United States Securities and Exchange Commission).



Bank Leumi Romănia SA este de asemenea o instituţie de credit care face parte din grupul Bank Leumi şi care oferă servicii bancare pentru persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv conturi curente, depozite sau finanţări şi facilităţi de creditare.



“În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei.



Autoritatea de concurenţă va evalua această tranzacţie în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat de presă.