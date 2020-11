Raiffeisen Bank a lansat la 1 noiembrie 2020 noul pachet de cont curent Zero Simplu, cu zero costuri pentru cont si card in lei, mobile banking, cont de economii, retrageri gratuite de la bancomatele oricarei banci din Romania, iar clientii nu trebuie decat sa isi foloseasca beneficiile si sa faca o plata lunara electronica: cu cardul, cu telefonul sau din aplicatia de mobile banking Raiffeisen Smart Mobile.

“Ma bucur ca putem veni catre clienti cu o oferta imbunatatita, adaptata nevoilor si comportamentului lor de azi. Avand in vedere cresterile spectaculoase, de 80%, pe care le-am avut in prima jumatate a anului la platile electronice efectuate de clientii nostri, am hotarat sa dezvoltam un nou pachet de cont curent – Zero Simplu, astfel incat sa facilitam si mai mult accesul la gratuitatea tuturor beneficiilor incluse in pachet.

Acum, pentru a se bucura de zero costuri pentru toate serviciile incluse, un client care opteaza pentru noul Zero Simplu nu trebuie sa mai faca nimic in plus decat sa-si foloseasca beneficiile, adica sa faca o plata electronica lunara, ceea ce este deja un stil de viata a celor mai multi dintre noi” a spus Catalin Munteanu, Director Executiv Clienti Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Noul pachet de cont curent Zero Simplu poate fi achizitionat in oricare dintre agentiile Raiffeisen Bank sau aplicand online pe www.raiffeisen.ro.

In plus, toti clientii care achizitioneaza pachetul Zero Simplu in perioada 1-30 noiembrie 2020 vor beneficia de cashback 5%, maxim 50 de lei, din valoarea tranzactiilor realizate cu cardul pana la finalul anului 2020.

Mai multe informatii despre pachetul Zero Simplu AICI

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Numarul clientilor digitali – cei care utilizeaza aplicatiile de digital banking, Raiffeisen Online si Smart Mobile – a depasit 700.000 la mijlocul anului 2020.

Raiffeisen Bank detine cel mai mare portofoliu de carduri de credit active din Romania – 530.000, iar numarul de carduri de debit active a trecut de 2 milioane. Banca are aproximativ 5000 de angajati, 335 de agentii in toata tara, 770 de ATM-uri, 373 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de 23.000 de POS-uri.