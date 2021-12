După cum deja cunoști, aplicația EasyBill ajută antreprenorii să-și digitalizeze afacerea și să crească eficiența operatională. Clientii EasyBill emit facturi, le pot incasa automat prin card bancar, si obtin vizibilitate si control asupra cash flow-ului prin rapoarte avansate puse la dispozitie in platforma. Remarcabil este că soluțiile destinate antreprenorilor nu se opresc aici. Cu ajutorul platformei digitale Filbo, utilizatorii au posibilitatea de a accesa un credit pentru afacere lor de pana la 115,000 RON printr-un proces digital, simplu si exclusiv online, direct in aplicatia EasyBill. Clientii pot selecta suma si perioada dorita, isi verifica eligibilitatea, iar apoi parcurg procesul de creditare complet online, iar pana la aprobarea de principiu dureaza mai putin de 10 minute. De asemenea, clientii isi pot urmari in aplicatia EasyBill statusul cererilor de finantare efectuate si creditele deja aprobate/in derulare.

Soluția propusă de cele două companii ce oferă finanţare pentru micro-întreprinderi şi antreprenori, spune că timpul mediu de aprobare pentru un credit online de 45.000 de lei a ajuns în luna noiembrie de 6 ore, față de 9 ore timpul din luna octombrie 2021.

Aplicația dezvoltata de EasyBill se bazeaza pe integrarea cu platforma digitala Filbo, un jucator pe piata fintech pentru mici antreprenori. Produsul lansat de Filbo si EasyBill este destinat firmelor (SRL, SA, PFA, II sau IF) cu cel putin 12 luni de activitate, mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri de sub 2 milioane euro.

Beneficiile pentru clientii EasyBill, ca si cele pentru clientii Filbo, sunt:

➡️ Singurul proces complet online de creditare pentru firme din Romania, fara a mai fi necesare drumuri la banca, inclusiv identificare online si semnatura electronica a contractului de credit

➡️ Finantare de pana la 115.000 RON fara garantii reale din partea afacerii, intrucat toate creditele acordate prin platforma Filbo beneficiaza de garantii europeane oferite de catre Fondul European de Investitii prin programul EaSI

➡️ Aprobare in cateva ore, tinand cont ca timpul mediu de aprobare finala in Noiembrie ‘21 a fost de numai 6 ore si 30 minute pentru un credit de pana la 45.000 RON, timp actualizat constant pe www.filbo.ro. Procesul de aplicare dureaza mai putin de 10 minute si sunt necesare doar 2 documente, care se pot incarca online.

➡️ Rata lunara fixa care nu se va modifica pe perioada creditului, iar antreprenorii au posibilitatea de a solicita o amanare de plata de 30 de zile oricand pe perioada contractuala, sau posibilitatea de a renunta la credit in primele 14 zile fara niciun cost.

Solutia de finantare oferita de EasyBill utilizeaza platforma de embedded finance (servicii financiare integrate) dezvoltata de catre fintech-ul Filbo.

“Am dezvoltat platforma Filbo cu misiunea de a imbunatati accesul la finantare pentru antreprenorii romani. O parte esentiala din strategia noastra digitala este integrarea cu alte platforme non-financiare. Practic, am dezvoltat infrastructura necesara si o serie de servicii API prin care orice business cu clienti persoane juridice poate construi in doar cateva saptamani o solutie de finantare oferita direct in platforma existenta, oferind astfel o experienta integrata, nativa. Fie ca vorbim de o aplicatie de facturare electronica ce doreste sa ofere finantare super rapida clientilor, sau un marketplace de e-commerce care vrea sa ofere un produs buy-now-pay-later pentru clientii sai persoane juridice, integrarea cu API-urile Filbo faciliteaza dezvoltarea de astfel de experiente native.” a mentionat Florian Teleaba, Deputy CEO Filbo.

Reprezentantul Filbo a mentionat ca fintech-ul este in prezent in discutii pentru implementarea aceleiasi solutii de finantare pe modelul de integrare de tip embedded finance si cu alte companii din sectoare precum e-commerce, telecom, utilitati, servicii sau altele, interesul pentru aceasta solutie inovativa crescand rapid in multe sectoare. Prin implementarea solutiei Filbo, o companie castiga prin imbunatatirea serviciilor oferite clientilor sai diferentiindu-se astfel in piata, iar clientii beneficiaza de finantare acolo unde au nevoie castigand timp si o experienta imbunatatita.

Ce este Filbo

Filbo este o platforma fintech ce oferta finantare pentru micro-intreprinderi si antreprenori individuali, lansata in 2020 de OMRO, o institutie financiara nebancara prezenta pe piata inca din 1994, fiind una din primele institutii de microcreditare din Romania si intre membrii fondatori ai European Microfinance Network. Antreprenorii pot accesa un credit de pana la 45.000 RON complet online de pe www.filbo.ro, iar cei cu nevoi mai complexe sau care necesită sume mai mari primesc și un consilier care oferă consultanță pentru business și îi ghidează prin procesul de aplicare. Filbo oferă o experiență 100% digitală: selectarea produsului, încărcarea documentelor, identificarea online, precum și semnarea electronică a contractului. Soluția își propune să sporească accesul la finanțare pentru micii antreprenori, adresându-se unui segment care are nevoie de soluții mai rapide și mai flexibile vs. oferta altor bănci sau IFN-uri.

Filbo nu necesită garanții mobiliare sau imobiliare din partea antreprenorilor și nici furnizarea de bilete la ordin, întrucât compania beneficiază de programul de garanții europene EaSI, oferit de către Fondul European de Investiții. Pe langa Fondul European de Investiții (EIF), compania mai colaboreaza si cu alte institutii de prestigiu precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) sau fondul de investiții Helenos cu focus pe incluziunea financiară a microîntreprinderilor.

Despre EasyBill

EasyBill este unul din cele mai utilizate programe online de facturare si gestiune din Romania, cu 41.000 de clienti. Solutia ajuta microintreprinderi, IMM-uri si liber profesionisti sa-si digitalizeze afacerea si sa sa-si creasca eficienta operationala. Clientii EasyBill emit facturi, le pot incasa automat prin card bancar, si obtin vizibilitatea si control asupra cashflow-ului prin rapoarte avansate puse la dispozitie in platforma.