In numai 13 zile lucratoare de la operationalizarea masurilor guvernamentale pentru sustinerea mediului de afaceri si alocarea plafoanelor de garantare pentru anul 2021, programele guvernamentale derulate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii au fost accesate in ritm rapid, solicitarile de garantare aprobate consumand intre 7% si 43% din plafoanelor de garantare alocate acestui an.

Zilnic, peste 200 de românii depun actele pentru un credit Noua Casă

De la operationalizarea Programului Noua Casa, la sfarsitul lunii martie 2021, au fost acordate cca 5000 garantii, cu o valoare de aproximativ 646 milioane lei, care sustin finantari de circa 1,26 miliarde lei. Astfel, plafonul de garantare alocat programului pentru anul 2021, in valoare de 1,5 miliarde lei, este deja angajat in proportie de 43%, iar solicitarile zilnice de garantare inregistreaza un record cu peste 200 de solicitari pe zi, Termenul de aprobare a garantiei, in cazul unei documentatii complet si corect intocmite, este de maxim 48 de ore de la transmiterea solicitarii de garantare de catre finantatorii inscrisi in program.

Peste 47.000 de clienti Prima Casă au solicitat amanarea ratelor pentru maximum 9 luni

In ceea ce priveste efectele produse de catre aplicarea OUG 37/2020 privind facilitatea de amanare a obligatiilor de plata a dobanzilor aferente creditelor ipotecare, FNGCIMM a acordat garantii de stat pentru 47.610 de beneficiari de credite ipotecare, care au solicitat bancilor amanarea ratelor, pentru maxim 9 luni de zile. Valoarea totala a acestor garantii este de aproximativ 238 milioane lei.

Sustinerea FNGCIMM a fost posibila ca urmare a mandatului acordat de Statul roman, prin Ministerul Finantelor, in baza Ordonantei de urgenta Nr. 37/2020 si a conventiilor incheiate cu cele mai importante 22 de banci comerciale din Romania. Statul roman, prin Ministerul Finanţelor garanteaza in procent de 100% plata dobanzii aferenta creditelor ipotecare contractate de persoanele fizice iar FNGCIMM, s-a obligat in numele si contul statului sa plateasca creditorilor valoarea dobanzilor amanate la plata aferente creditelor ipotecare, contractate de la finantatori de persoanele fizice, care au apelat la facilitatea de suspendare a platilor.

Astfel, din plafonul de 14 miliarde lei alocat programului IMM INVEST ROMANIA aferent anului 2021, circa 7% din plafonul de garantare a fost accesat de peste 10.340 IMM-uri care au solicitat finantari de 12,4 miliarde lei prin platforma dedicata programului – www.imminvest.ro.

Prin simplificarea si fluidizarea fluxurilor operationale, atat in plan intern cat si in relatia cu partenerii bancari, in numai 13 zile, FNGCIMM a analizat un numar de 888 garantii IMM Invest, in valoare de 755 milioane lei, cu o valoare a finantarilor solicitate de 923 milioane lei. In medie, termenul de acordare a unei garantii pentru un credit aprobat a fost de maxim 48 de ore de la incarcarea documentatiei complete in aplicatia web plafon, care asigura fluxul complet digitalizat al derularii programului intre finantatori si FNGCIMM.

Ritmul de inregistrare a solicitarilor pe platforma www.imminvest.ro indica in continuare un nivel ridicat de interes atat pentru creditele bancare pentru investitii, cat si pentru creditele necesare pentru capital de lucru. Se remarca in special, ritmul in care este accesat subprogramul AGRO IMM INVEST, al carui plafon de 1 miliard de lei a fost angajat in proportie de 12,7%, in numai 13 zile calendaristice. Cei 2.250 beneficiari solicitand finantari in valoare de 3.5 miliarde lei.

“Parteneriatul activ intre Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor, FNGCIMM, IMM-uri si intregul sistem financiar bancar a permis finantarea economiei intr-o perioada extrem de complicata. Creditele bancare, garantiile financiare si ajutoarele de stat reprezinta masuri importante de sprijin pentru antreprenori si pentru intreprinderile viabile, cu potential ridicat de crestere. Pe viitor vom continua sa dezvoltam si sa diversificam aceste instrumente de garantare a creditelor care vor ajuta companiile beneficiare sa sustina atat activitatile curente, dar si sa realizeze investitii pentru a deveni competitive si pentru a-si internationaliza afacerile.” – a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

Programul IMM LEASING de ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE este operațional iar numarul mare de operatori de leasing financiar care s-au inscris in program ne indica ca acest instrument financiar nou este foarte necesar. IMM FACTOR, programul care sustine accesul IMM-urilor la finantarea creditului comercial, este operational si urmeaza sa produca rezultate in perioada urmatoare.