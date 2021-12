First Bank scade valoarea dobânzii pentru creditele imobiliare la doar 3,2% pe an, cea mai mică de pe piața din România, la momentul actual. Astfel, “Creditul Independenței” are o promoție până la data de 10 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat de presă al băncii.

Persoanele eligible pot să aplice pentru un credit ipotecar mai simplu ca oricând, prin Video Banking, prima video-sucursală virtuală din România. Un asistent video online First Bank le va ghida în procesul de obținere a sumei solicitate, iar documentele necesare pentru analiza dosarului pot fi semnate online cu ajutorul semnăturii electronice, serviciu oferit gratuit de către First Bank. Astfel, creditul poate fi obținut cu un singur drum la bancă, alături de notar, pentru semnarea documentelor finale.

„Știm cât de important este să ai propria locuință pentru a te simți independent, așa că ne-am propus să facem creditul imobiliar mai accesibil atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al ușurinței cu care poate fi accesat. Astfel, cine dorește să își cumpere o locuință economisește bani, dar și timp, având oportunitatea de a face un împrumut într-un interval scurt și cu doar un singur drum la bancă”, a declarant Ionuț Encescu, Head of Products & Digital Innovation Hub, First Bank.

“Creditul Independenței” de la First Bank are o DAE de 3,67%

Creditul ipotecar este destinat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 19 și 65 de ani, care pot împrumuta sume începând cu 10.000 EUR (echivalentul în LEI), cu dobândă variabilă. Termenul de rambursare a sumei împrumutate este flexibil, de până la 360 de luni, iar pentru cei care încasează veniturile la First Bank, valoarea avansului începe de la 15%.

Potrivit First Bank, cei interesti pot împrumuta până la 500.000 euro (echivalentul în LEI) cu dobândă de la 3.2% şi avans minim de 15%. Insă, banca garantează obținerea unei dobanzi promotionale doar celor ce au un venit lunar de minim 2 000 LEI incasat in cont deschis la First Bank sau dacă achizitionează imobile in ansambluri rezidentiale finantate de First Bank. DAE anunțat de bancă este de 3.67 %.

