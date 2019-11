Banca Transilvania oferă prin #BankFriday o campanie de shopping online cu discounturi importante pentru o gamă largă de produse bancare. Între orele 9.00 şi 23.59, peste 13.000 de produse, facilități şi gratuități sunt disponibile pentru persoane fizice şi companii.

De Black Friday, banca oferă de la masini electrice cu dobândă 0%, carduri, credite cu dobanzi mici, produse pentru agricultură sau IMM-uri, până la bilete reduse cu 50% pentru festivalul Untold sau meciurile demonstrative ale Simonei Halep și Adrian Mutu.

Printre noutățile ediției mai regăsim posiblitatea de a face schimb valutar prin BT24, la cursul BNR; produse şi facilități pentru clienții IMM şi Corporate; ofertă pentru medici şi agribusiness.

Detalii BANK Friday la BT :

Cele mai ieftine credite de nevoi personale din oferta băncii:

Practic BT cu dobândă variabilă în lei şi asigurare de viață: dobândă variabilă IRCC + 4,01pp = 6,67% şi comision de analiză zero.

Practic BT cu dobândă fixă în lei, asigurare de viață şi card de cumpărături STAR Forte: dobândă fixă de 7%, comision de analiză zero şi 100 de lei în puncte STAR.

Credite pentru locuință: dobânda variabilă în lei, dobândă 5,26%, comision zero de analiză şi evaluare.

Carduri de cumpărături STAR şi de călătorii BT Flying Blue: între 150 şi 200 de puncte de loialitate STAR, respectiv între 10.000 şi 15.000 mile bonus, cu comision de emitere zero.

Leasing cu dobândă 0%, comision lunar de gestiune zero şi asigurare la cota preferențială de 2,5% pentru autoturisme full electrice noi.

Finanțarea se derulează prin BT Leasing, cu avans de 20%-50% pentru autovehicule full electrice noi de la dealer autorizat şi o perioadă de finanțare de până la 3 ani.

Pachete de cont curent pentru antreprenori: între 6 şi 12 luni gratuite, precum şi extraopțiuni gratuite.

Pentru medici: dobândă redusă la credite pentru echipamente medicale.

Agribusiness: comision zero de acordare la anumite împrumuturi.

BT Store: discount-uri la abonamentele lunare pentru soluțiile non-bancare destinate antreprenorilor.

Abonamente la Untold şi discount-uri de 50% la Sports Festival, la meciul demonstrativ al Simonei Halep şi al lui Adrian Mutu.

În acest an BT plusează și, prin intermediul BT Leasing, lansează o provocare: mașini electrice cu dobândă zero.

Noutatea cu care BT vine în acest an de BANK Friday este oferta de leasing cu dobândă 0% pentru 50 de autoturisme full electrice noi şi asigurare la cota preferențială de 2,5%. Oferta BT leasing are comision lunar de gestiune zero.

Finanțarea se derulează prin BT Leasing, cu avans de 20%-50% pentru autovehicule full electrice noi de la dealer autorizat şi o perioadă de finanțare de până la 3 ani. Oferta este atât pentru companii, cât şi persoanele fizice.

Credit de nevoi personale cu avantaje

De exemplu, BT oferă o dobândă avantajoasă pentru creditul de nevoi personale – 6,67% și comision de analiză zero.

Cum arată Oferta Bank Friday

Creditul va avea o dobanda variabilă de 6,67% (IRCC + 4,01%), iar comisionul de analiză este zero. Asigurările de viata și somaj sunt gratuite.

Cum arăta Oferta Standard

8,16% (IRCC + 5,50%), daca primesti veniturile intr-un cont BT

8,41% (IRCC + 5.75%), daca nu incasezi veniturile la noi

200 RON comision de analiza

Exemplu reprezentativ:

Daca primesti veniturile intr-un cont BT, pentru un credit in valoare de 30.000 lei, contractat pe o perioada de 5 ani (60 de rate egale), cu dobanda variabila pe toată perioada de creditare de 6,67% pe an,compusa din IRCC + marja fixa de 4,01pp, platesti o rata lunara de 588.07 lei. In acest caz, DAE (Dobanda Anuala Efectiva) va fi de 7.97%, costul total al creditului va fi 6.134 lei, iar valoarea totala platibila 36.134 lei. Costul asigurarii, inclus in costul total al creditului, este de 840 lei.

Toate ofertele BT de Black Friday se găsesc AICI