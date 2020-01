In luna decembrie 2019, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Society Romania a crescut fata de luna anterioara cu 4,6 puncte pana la valoarea de 61,5 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a crescut cu 32,8 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului.

Potrivit analistilor CFA, cursul de schimb euro-leu se va situa la 4,88 lei, in orizontul de 12 luni, iar dobanda ROBOR la 3 si 6 luni se va majora.



Astfel, Indicatorul conditiilor curente a crescut fata de luna anterioatra cu 7,6 puncte, pana la valoarea de 76,4 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a crescut cu 30,0 puncte).

Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 3,1 puncte pana la valoarea de 54,1 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 34,2 puncte).

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproape 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8286, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8823.

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2021/ianuarie 2020) a inregistrat o valoare medie de 3,67%.

Sunt de remarcat anticipatiile privind majorarea ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte (ROBOR 3M) cat si pentru cele lungi (obligatiuni suverane cu scadenta 5Y denominate in RON), peste 62% si respectiv 64% dintre participantii la sondaj anticipand aceste evolutii.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de catre Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroecnomice.

Prin modul de realizare, acest sondaj cuprinde atat elemente specifice unui indicator de sentiment (incredere) care arata perceptia grupului de analisti membri ai Asociatiei CFA Romania privind evolutia pietelor financiare, a mediului de afaceri, a randamentelor si riscurilor, cat si un indicator fundamental de prognoza privind evolutiile cursului de schimb, a ratelor dobanzilor si inflatiei.

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai Asociatiei CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

• Conditiile curente – referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

• Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului.