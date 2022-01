La prima ședință de politică monetară din acest an Banca Națională a României a majorat rata de dobândă de referință la 2,00%, semnalizând contracararea presiunilor inflaționiste și ancorarea așteptărilor cu privire la dinamica prețurilor de consum pe termen mediu, în convergență spre nivelul țintă. Prezent în studioul Digi24, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a explicat de ce staregia Băncii Centrale este una prudentă, cu pași mici.

“Motivația este, evident, legată de condițiile specifice în care evoluează economia României, situația noastră în mod particular. Sigur, vedem comparația cu statele regionale și afirmația că avem cea mai mică dobânda în curs. Este un element important, dar nu neapărat un element atât de important. Sigur, contează, dar nu atât de mult cum nu a contat nici în momentul în care statele din zonă aveau dobânzi zero și BNR nu s-a grăbit să vină cu dobânzi zero. Am avut o strategie prin care dobânzile au fost mult mai calculate, mai temperate, cu multă prudență. De altfel, dacă ne uităm în comunicatul de presă de ieri observăm câteva elemente care descriu aceasta abordare strategică. Ne uitam la evoluția economiei în semestrul IV și vedem o evoluție mult sub așteptări.

Sigur am avut creștere economică, dar e clar că am avut o decelerare a acestei creșteri. Să nu uităm contextul pandemic. Suntem la începutul valulul cinci care se anunță destul de grav, cu creșteri mari de la o zi la alta. Aceste două elemente de incertitudine și de frânare economică semnificativă au fost luate în calcul de Consiliul de Administrație atunci când s-a decis majorarea dobânzii. Dacă aici mai adăugam situația prețurilor la energie – care nu știm cum vor evolua, dar există posibilitatea să crească în continuare – evoluția structurii bugetare și a veniturilor care se obțin prin fonduri europene, avem un tablou de incertitudine cu foarte multe culori, așa că din această perspectivă o decizie de majorare cu 0,25% a fost considerată oportună în momentul de față”, a fost explicația venită din partea purtătorului de cuvânt, Dan Suciu.

Dan Suciu: Vom asista la o creștere a inflației mai mare decât cea anticipată de BNR. Vom avea același model – nivel ridicat până în aprilie, pentru ca în partea a doua a anului să avem o scădere

Potrivit oficialului BNR, preocuparea principală și îngrijorarea Băncii Centrale este inflația. ”Principala componentă a inflației este evident prețul la energie. 70% din indicele de inflație este dat de prețul energiei asupra căreia influența dobânzii de politică monetară este foarte redusă, aproape inexistentă. Pe termen mediu și lung, evident că transferul acestei creșteri de dobânzi se va simți la nivelul altor prețuri – prețurile din energie se duc și în alte componente. Pentru a doua perioadă a anului suntem optimiști, vom vedem ancorarea prețurilor. Este evident că BNR urmărește să nu existe un transfer masiv al prețurilor din energie în prețul bunurilor alimentare care ocupă aproape tot bugetul românilor”, a subliniat Dan Suciu.

BNR susține extinderea intervenției statului privind prețul la energie, și după luna aprilie

Întrebat dacă ar fi utila plafonarea prețurilor la energie și după luna aprilie, pentru a stabiliza pretul energiei, Dan Suciu a reamintit cum a fost făcută liberalizarea prețurilor. “Dacă ne uitam la cum a decurs procesul de liberalizare vom vedea că există multe semne de întrebare legate de reușita procesului. În multe țări se vorbește despre reașezarea prețurilor la energie și faptul că piața nu a funcționat în termenii așteptați care să ducă la o concurență în favoarea consumatorului. Deci în acest sens, o decicie de plafonare sau intervenție a Statului nu credem că ar fi neapărat greșită, în contextul dat. E clar că liberalizarea nu a adus ceea ce ne așteptăm cu toții. E drept, a coincis cu un moment nefast pe plan internațional – prețurile în creștere. E o discuție care are sens”, a precizat oficialul BNR.

N.R. Guvernul a anuțat astăzi că vrea sa reducă TVA la energie eectrică la 5%, in loc de 19%.

Din 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum de până la 300 kW/oră vor beneficia de o nouă schemă de protecție la factura de energie, care va include TVA redus de 5%, precum și compensarea certificatului verde și a bonusului de cogenerare pentru consum, anunțat premierul Nicolae Ciucă.

Ritmul creditării va scădea în a doua parte a anului, când valoarea IRCC se va regăsi în ratele românilor

Prin decizia BNR vom avea bani mai scumpi și deci vom asista la o frânare a creditării, resimțită cel mai probabil la mijlocul acestui an, iar Dan Suciu a aprobat: “inevitabil de va întâmpla asta”. “Dacă ne uităm la creditare constatăm că anul trecut am avut aproape un record în ceea ce înseamnă creditarea, a mers foarte bine. Deci, dacă e să coborâm, coborâm de la un nivel foarte ridicat. Și trebuie să reamintim că împrumuturile noi pentru populație sunt legate la indicatorul IRCC, ce se va manifesta abia peste 6 luni , deci în acest moment nu vedem neapărat o problemă în ceea ce privește ritmul creditării. Băncile se împrumută de la Banca Națională cu o dobândă de 3%, nu cu 2% așa cum este dobânda de politică monetară, așa că am strâns puțin lichiditatea la nivelul sistemului bancar fără să afectăm creditarea”, a mai punctat Dan Suciu.

”5 lei pentru un euro este un prag psihologic, nu e un prag economic”

Cât privește evoluția cursului de schimb leu/euro, oficialul BNR a reamintit că avem stabilitate semnificativă pe curs. “Este una din reușitele politicii Băncii Centrale, în această perioadă în care am avut o criză triplă – pandemie, energie și politică. Am avut un curs stabil, aprope fix, nu a evoluat foate mult. 5 lei pentru un euro este un prag psihologic, dar nu e un prag economic. O variatie de 5 bani este una nesemnificativă în termeni economici”, a mai declarat Dan Suciu la Digi24.