Creditul guvernamental Noua Casă a rămas asociat, în general, generației tinere, înregistrând o mică scădere raportată la numărul de solicitări. Această scădere a cererilor poate fi cauzată și de dobânzile variabile din acest Program, punctează Dana Dima, Vicepreşedinte Executiv Retail şi Private Banking al BCR.

80% din creditele ipotecare acordate de bancă sunt produse standard

“Practic, în acest moment, produsul standard al BCR – Casa Mea – si am observa si în piață acest trend – ocupă o cerere mult mai importantă. Dacă în anii anteriori cererea era aproximativ egală – 50% credit guvernamental, 50% credit standard – astăzi clienții optează pentru un credit standard în proportie de 80%.

Produsul BCR beneficiază de are o dobândă fixă, asigurări și poate fi accesat și de cei interesați de “green” – avem produsul Casa Mea Natura. Observăm o creștere a clienților care aplică pentru asigurările de viață, și nu numai. Se găsesc în George, deci sunt la un click distanță, dar interesul a crescut și pentru că oamenii au conștientizat valoarea și importanța acestora, mai ales când vorbim de asigurarea de locuintă asociată creditelor imobiliare”, afirmă Dana Dima.

Potrivit oficialului BCR, în prezent se observă o creștere a sumei medii imprumutată de clienți BCR, în special pentru că și pretul locuintelor a crescut în orașele mari. Creșterea este vizibilă în cazul produsului standard – 14%, și una modestă de doar 7% pentru sumele imprumutate prin Programul Guvernamental Noua Casă. Acest trend se va regăsi, cel mai probabil, și în 2023, punctează Dana Dima.

Cum va evolua creditarea în 2023

Oficialii BCR recunosc că începutul de an este unul identic, cu cereri scăzute pe creditarea imobiliară, dar cererile cresc în perioada de vară.

“Ne asteptăm ca 2023 sa fie în tandem sau poate un pic mai scăzută cererea, față de 2022. Dar pe noi nu ne întristează această cerere redusă. Ne bucură că acei clienți care aplică pentru creditul imobiliar țin cont de elementele de protecție, de prevenție și de educație. Dacă este un element pe care l-am câștigat foarte mult în ultimii ani, este educația financiară.

Oamenii se uită mult mai atent când fac un credit, cum îl fac, dacă au metode de prevenție și mai ales dacă reușesc să susțină rata creditului. Sustinem în continuare dobânzile fixe, indiferent de perioadă”, mai anunță oficialul BCR.

BCR și-a prezentat rezultatele financiare aferente anului 2022. Grupul Banca Comercială Română a încheiat anul trecut cu un profit net de 1,75 de miliarde de lei, în creștere cu circa 24% față de 2021, pe fondul creșterii creditării.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 9,5 miliarde de lei în 2022, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 20,7% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 10,6% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 5,7% an pe an la data de 31 decembrie 2022.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 15,6 miliarde de lei în 2022, cu 65% mai mult decât în 2021, dintre care o treime sunt destinate investițiilor. A fost înregistrat un avans de 25,5% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe toate segmentele de clienți.

De asemena, Creditul verde ipotecar ’Casa Mea NaturA’ a avut o pondere de aproximativ 42% din volumul total de credite ipotecare standard acordate de BCR în 2022, cu o valoarea totală a finanțărilor de 1,225.0 miliarde de lei (250 milioane de euro).