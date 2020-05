Parlamentul a adoptat proiectul inițiat de Daniel Zamfir ce prevede plafonarea dobânzilor la credite dar și darea în plată cu criterii de impreviziune și vor merge la promulgare.

Astăzi, plenul Camerei Deputaţilor a dat astăzi vot favorabil proiectului de lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, în scopul menţinerii echilibrului contractual şi al asigurării integrităţii pieţei financiar-bancare interne.

S-au înregistrat 205 voturi “pentru”, 97 ”împotrivă” şi 13 abţineri.

Potrivit Agepres, deputaţii au adoptat un amendament respins iniţial de comisiile de specialitate, potrivit căruia, “prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul creditelor de consum în valoare maximă de 15.000 de lei, suma totală de rambursat de către consumator nu poate depăşi dublul sumei împrumutate. Articolul 5 prevede că “dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum nu poate depăşi cu mai mult de 15 puncte procentuale dobânda de referinţă practicată de BNR”. Au votat pentru amendamentul iniţiat de deputatul minorităţilor naţionale Iulius Marian Firczak – 177 de deputaţi, 80 au fost împotrivă şi cinci s-au abţinut.

Potrivit unui alt amendament, creditor financiar este o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României denumită în continuare BNR, o sucursală din România a unei instituţii de credit străine, o instituţie financiară nebancară sau o entitate care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

Un articol modificat de deputaţi prevede că “dobânda anuală efectivă la creditele imobiliare nu poate depăşi cu mai mult de două puncte procentuale dobânda de referinţă practicată de BNR pe piaţa financiar-bancară internă; în cazul în care creditorul financiar este o instituţie financiară nebancară, dobânda anuală efectivă la creditele imobiliare nu poate depăşi dublul dobânzii de referinţă practicată de BNR pe piaţa financiar-bancară internă”.

Potrivit unui alt amendament, dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum nu poate depăşi cu mai mult de 15 puncte procentuale dobânda de referinţă practicată de BNR.

Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.

Și Daniel Zamfir a comentat decizia Parlamentului pe Facebook

“Astazi, in Camera Deputatilor, cameră

decizionala, s-a votat cea mai importantă lege din pachetul de legi “anti-camatarie”, Legea impotriva dobânzilor excesive.



Asadar, asemeni majoritatii tarilor din UE, bancile si IFN-urile NU mai pot practica ce dobanzi vor! Legea se aplica SI CREDITELOR IN DERULARE si prevede:

Pentru creditele ipotecare, DAE nu poate fi mai mare decat dobanda de referință a BNR +2%; Pentru creditele de consum, DAE nu va depăși dobanda de referință a BNR +15%; Pentru creditele se consum mai mici de 15.000 lei, suma totala de rambursat nu va putea depasi dublul sumei imprumutate. Ca sa fie limpede, punem capat dobanzilor astronomice practicate de unele IFN-uri si redam dreptul la o viață decenta, atat celor care au astazi contracte de imprumut, cat si celor care se vor imprumuta in viitor”, a mai spus inițiatorul.



Declarată neconstituțională, de două ori, legea dării în plată are noi condiții de aplicare



În 29 aprilie 2020, Parlamentul a modificat condițiile de aplicare a Legii privind darea în plată. Creșterea cu 52% a cursului va fi considerată impreviziune.

O altă inițiativă a senatorului Daniel Zamfir a trecut de Parlment, la finalul lunii aprilie. Darea în plata cu criterii de impreviziune a trecut prin Camera Deputatilor și merge la promulgare.

Proiectul impune noi condiții favorabile debitorului, prin care instanțele pot stabili dacă există impreviziune, deci impreviziunea fost deja definitiă. Cea mai importantă modificare vizează creșterea cursului de schimb cu mai mult de jumătate (52%) pe o perioadă de cel puțin trei luni. Iar datele artă că în acest nou cadru se vor incadra atata creditele acordate de banci in CHF dar si unele in dolari si euro.

Legea a trecut cu 204 voturi pentru, 96 împotrivă, 10 abțineri. Legea va intra în vigoare după promulgarea acesteia de către Președintele României.

Noua formă votată acum reprezintă o modificare la Legea 77/2016 privind darea în plată, prin instituirea unor criterii de impreviziune în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 731/2019.

Proiectul de lege a fost inițiat de către senatorul Daniel Zamfir care acum își acuză foștii colegi că nu mai voteaza legea pentru ca este inițiată de un actual membru PSD.

Însă, senatorul Zamfir nu amintește nimic despre noua varianță a legii și că aceasta avea o formă total diferită în 2016.

“Darea in plata – cu criterii de impreviziune- a fost votata in Camera Deputatilor! Multumesc in primul rand colegilor de la PSD care au susținut si votat proiectul de lege, cat si celorlalte partide, mai putin celor de la PNL si USR care au votat contra.

Sper din suflet, ca Presedintele care a promulgat Legea darii in plata in 2016, sa nu o considere populista doar pentru ca e sustinta de PSD, si sa o promulge.Celor de buna credinta le aduc aminte ca in 2016, legea pe care am initiat-o, a fost susținută atunci de colegii de la PNL si votata in unanimitate in Parlament! Asadar, PSD cu Marcel Ciolacu si Victor Ponta,UDMR cu Kelemen Hunor, au votat PENTRU, desi proiectul venea de la penelistul Zamfir. In schimb, Ludovic Orban care a votat PENTRU atunci, a dat ordin acum, nu numai sa se voteze impotriva, ci sa se atace si la CCR! Le multumesc lui Marcel Ciolacu, lui Victor Ponta si lui Kelemen Hunor pentru consecventa, il detest pe Orban si pe toti cei care vor sa-i ruineze pe romani!”, a scris pe pagina personală de Facebook Daniel Zamfir.

Ambele legi pot intra în vigoare după promulgarea făcută de Președintele României și dacă PNL, nu va ataca legile la CCR.

Potrivit noii variante a legii dării în plată, reprezintă criterii alternative de individualizare a impreviziunii următoarele situații:

“a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit;

b) pe durata executării contractului de credit, obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă”.

Senatorul Daniel Zamfir a ales o variație a cursului de 52,6% pe cel puțin trei luni.