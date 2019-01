Darius Vâlcov, consilierul economic al premierului, a susținut la Antena3 că președintele Consiliului Concurenței ar fi fost numit, în mandatul fostului președinte Traian Băsescu, la propunerea președintelui executiv al Raiffeisen, Steven van Groningen, în timp ce șeful Consiliului Fiscal a fost economistul-șef al acestei bănci. Din 2009, președintele Consiliului Concurenței este tot Bogdan Chirițoiu, în timp ce Ionuț Dumitru, Chief-Economist Raiffeisen din 2005, este președintele Consiliului Fiscal din 2010. Acesta va cere Consiliului Concurenței să efectueze un control pe piață privind Robor și fluctuațiile cursului valutar.

Vâlcov afirmă că președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, ”dă în fiecare zi lecții” Guvernului și spune că România nu va înregistra veniturile prognozate în buget, transmițând astfel un semnal piețelor externe care reacționează. ”Când se tăiau pensiile și salariile, a fost de acord”, a spus Darius Vâlcov la Antena 3. ”Consiliul Fiscal îl conduce economistul-șef al austriecilor”, a adăugat Vâlcov.

Iată declarațiile făcute la Antena3:

”BNR este responsabilă de fluctuația cursului și e datoria ei. Românii nu au fost stresați când luau împrumuturi cu 7% dobândă și la depozite aveau 1%? Românii nu au fost nervoși pe lăcomia acestor bănci care 30 de ani au dus-o bine în România? Trebuie tăiată macaroana firmelor care se lăcomesc. Acest proces nu s-a terminat. Nu dăm înapoi. Ordonanța nu va fi abrogată sau modificată”, a spus Vălcov la Antena 3.

“Consiliul Fiscal, făcut de Băsescu. S-au gândit să pună pe cineva acolo pe nouă ani. Pe cine au pus? Economistul Raiffeisen. Doar nu puteau să pună de la CEC. Și nu avizează. De fiecare dată când iese și spune că România nu face veniturile, când s-au tăiat pensiile și salariile a fost foarte bine. Piețele externe reacționează. Mare atenție că am făcut veniturile. Dar așa e mereu când vine PSD la guvernare. Când a fost Cioloș, n-a zis nimic. Hop, veniturile au scăzut cu 10 miliarde. Consiliul Concurenței. Cine punea președintele? Consiliul Fiscal. De la BCR nu ar putea să pună președintele? Am dat un exemplu. Nestle au zis hai să plecăm. Să dăm 2080 de lei salariul minim? Un tratament fair înseamnă și la bine și la greu. Din păcate noi am făcut exces de fair-play, în dauna capitalului autohton”.

“Fibra este patriotică, nu naționalistă. Asta cerem BNR. Nu sunt suficient de patrioți. Interesul românilor trebuie să fie pe primul loc, nu interesul BNR”.

”Acest nivel al ROBOR, când există lichiditate, trebuie să coboare. Au existat astfel de momente și în această lună, dar din întâmplare a venit cineva și le-a luat pe toți și ROBOR nu a scăzut. BNR a venit și i-a luat. De ce a simțit nevoia să intervină?”

”Soluția există și a fost introdusă în ultima OUG. Le-a scăpat marilor artiști. Există o obligație acolo. Faimosul Consiliu al Concurenței să nu mai tărăgăneze. OUG spune așa: în trei luni trebuie să dai primele indicii și în șase rezultatul final. Și ministrul Finanțelor este pregătit să ceară intervenția Consiliului Concurenței, să vedem dacă există vreo înțelegere. Domnul Zamfir a fost aici și a arătat cum în 2008 au dat-o pe față această tendință. Acum vor fi obligați să prezinte în șase luni raportul final”.

Despre un nou mandat al lui Mugur Isărescu la conducerea BNR

Despre posibilitatea ca Mugur Isărescu să primească un nou mandat la conducerea BNR, Valcov a declarat: ”Cred că este bine ca fiecare să se gândească la ce are de făcut, la cariera lui, uneori e bine să lăsăm locul și altora”, a mai spus consilierul la Antena3.

Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al primului ministru, a fost condamnat în 8 februarie 2018 de către instanța supremă la opt ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate, după ce ar fi cerut de la o firmă de construcții 20% din valoarea unor contracte publice, în perioada în care era edil.