Bankingul digital nu mai reprezintă o noutate în România, a devenit tradițional pentru bănci și este folosit de tot mai mulți români. Însă, pe măsură ce tehnologia avansează, acestea trebuie să fie îmbunătățite și personalizate pentru a îndeplini așteptările tot mai mari ale clienților. Serviciile online trebuie să devină tot mai simple și mai rapide, dar în același timp fluide și flexibile. Totuși, băncile locale fac un exercițiu de echilibru între asigurarea celor mai noi tehnologii pentru clienții digitali și menținerea unei rețele teritoriale vaste de sucursale care să permită pentru restul populației, pentru care digitalizare nu reprezintă o soluție, accesul facil la produse și servicii bancare. O exprimare mai plastică ar fi că instituțiile de credit locale se luptă în același timp pe două fronturi. Ce implică până la urmă această strategie? Cheltuieli enorme și, implicit, costuri mai mari pentru produsele și serviciile bancare!

Până la urmă, fiecare bancă în parte se adaptează la propriul portofoliu de clienți, împletind cu abilitate bankingul tradițional și digitalizarea pentru a crea un mix adaptat specificului pieței interne. Mai mult, instituțiile de credit adoptă diferite strategii prin care urmăresc încurajarea conceptului de ”bancă la distanță”, prin renunțarea treptată la ghișee ce permit tranzacții cu numerar și consilierea clienților în sensul utilizării mașinilor multifuncționale pentru alimentarea conturilor, transferuri bancare și plățile utilităților. Treptat, cu pași mici, lucrurile se mișcă în direcția corectă, însă tot acest proces de adoptare a digitalizării ar fi mult mai facil dacă Statul Român s-ar implica activ prin adoptarea noilor tehnologii în ceea ce privește relația cu proprii contribuabili și prin adaptarea legislației naționale la noua realitate. Evoluția din ultimii ani ne dezvăluie faptul că băncile au alocat investiții de sute de milioane de euro pentru digitalizare și pentru adaptarea agențiilor la cerințele noului model de business, adică rapiditate, accesibilitate, simplitate, siguranță și autonomie.

Și anul 2021 se înscrie în trendul ultimei perioade, luând în considerare faptul că patru instituții de credit (Banca Transilvania, ING Bank, CEC Bank și OTP Bank) au programate investiții în digitalizare care depășesc 130 milioane de euro. Publicația BankingNews a solicitat băncilor din România informații despre planurile de investiții și detalii despre proiectele ce vizează procesul de digitalizare, respectiv direcțiile de dezvoltare vizate.

Banca Transilvania alocă circa 80 milioane de euro pentru facilităţi noi în aplicaţiile mobile (BT Pay, BT24, NeoBT), chatboţi şi AI & ML (Artificial Intelligence şi Machine Learning)

Banca Transilvania, liderul bankingului românesc, are un buget de investiţii de peste 400 milioane de lei (circa 80 milioane de euro) pentru acest an, cea mai mare parte fiind pentru proiecte în IT, carduri, digital, centrul de procesare a numerarului, respectiv securitate, au transmis pentru BankingNews reprezentanții instituției de credit din Cluj-Napoca. Pentru digitalizare, direcţia principală este bankingul online, pentru a fi tot mai accesibil pentru clienţi: facilităţi noi în aplicaţiile mobile (BT Pay, BT24, NeoBT), chatboţi şi AI & ML (Artificial Intelligence şi Machine Learning). Practic, bugetul de investiţii al Băncii Transilvania din 2021 se împarte astfel: clădiri (agenții și sucursale) – 64,60 milioane de lei, investiții IT și carduri – 234,49 milioane de lei, inițiative digitale – 46,86 milioane de lei, centrul de procesare numerar – 14,95 milioane de lei, securitate – 11,77 milioane de lei, diverse – 28,21 milioane de lei.

ING Bank pune la bătaie peste 25 milioane de euro pentru trei proiecte de digitalizare

Investițiile în proiectele de digitalizare ale ING Bank România vor depăși 25 milioane de euro în 2021. ”Avem trei zone în care ne vom concentra, prima din ele fiind digitalizarea produselor existente și lansarea de noi produse și servicii relevante pentru clienții noștri. În al doilea rând, avem în vedere îmbunătățirea securității și rezilienței infrastructurii digitale, în contextul creșterii constante a traficului. Totodată, continuăm să îmbunătățim modul de utilizare și interpretare a datelor pentru a eficientiza procesul decizional, prin dezvoltarea unor noi capabilități analitice și predictive”, a menționat, pentru BankingNews, Răzvan Sighinaș – Chief Information Officer la ING Bank.

CEC Bank cheltuie 20 milioane de euro pentru modernizarea rețelei interne de date, înlocuirea întregii flote de bancomate și aparate multifuncționale de plată și dezvoltarea unui sistem de management electronic al documentelor

Digitalizarea și modernizarea sunt factori cheie în strategia CEC Bank, aprobată în 2019 și care urmărește consolidarea poziției pe care banca o ocupă pe piață, au precizat, pentru BankingNews, reprezentanții instituției de credit. În ultimii doi ani, la nivelul CEC Bank au fost demarate o serie de proiecte menite să ajute banca să recupereze decalajele tehnologice și, în același timp, să se transforme într-o organizație agilă, capabilă să răspundă mai bine și rapid nevoilor clienților. În prezent, CEC Bank are în derulare proiecte de investiții IT cu o valoare însumată de circa 100 milioane de lei (peste 20 milioane de euro). Printre acestea se numără modernizarea rețelei interne de date, înlocuirea întregii flote de bancomate și aparate multifuncționale de plată și dezvoltarea unui sistem de management electronic al documentelor. De asemenea, o inițiativă importantă este dezvoltarea magazinului online CEC_IN. În 2020, a fost extinsă gama de produse și servicii ce pot fi contractate 100% online cu credite de nevoi personale, carduri de credit și în curând – produse destinate persoanelor juridice și au fost aduse îmbunătățiri platformei de Mobile Banking (lansare open-banking, transferuri bancare pe baza numărului de telefon în loc de IBAN, etc.).

OTP Bank investește 5 milioane de euro în implementare a unei noi soluții de plăți contactless în transportul public, conturi și credite online

Pentru acest an, reprezentanții OTP Bank estimează investiții de aproximativ 23 milioane de lei (aproape 5 milioane de euro) în procesul de digitalizare a băncii. Banii au ca scop general îmbunătățirea experienței clientului și facilitarea accesului la serviciile OTP Bank de oriunde. Investițiile vor fi direcționate în zona de implementare a unei noi soluții de plăți contactless în transportul public, de sprijin al clienților în deschiderea de conturi curente și acordarea de credite de nevoi personale online, dar și deschiderea de conturi online pentru companii, au subliniat, pentru BankingNews, oficialii instituției de credit. Mai mult, pentru a oferi în mod constant clienților OTP Bank soluții de banking optime, instituția de credit lucrează la automatizarea proceselor interne. Totodată, potrivit oficialilor OTP Bank, clienții se așteaptă la consultanță și întâlniri față în față cu experții băncilor. Prin urmare, filozofia băncii cu acționariat maghiar propune o direcție în care digitalul și interacțiunea umană coexistă.

Banca Românească își dublează investițiile în digitalizare în 2021 față de anul precedent

Banca Românească și-a propus încă de la începutul anului o abordare ambițioasă a procesului de digitalizare, cu focus pe creșterea gradului de satisfacție al clienților, au explicat, pentru BankingNews, reprezentanții instituției de credit. Direcțiile principale de acțiune vizează dezvoltarea și implementarea unor proiecte care să ofere clienților o experiență – pe toate canalale de interacțiune – cât mai facilă, ușoară și, nu în ultimul rând, care să țină pasul cu evoluția la zi din acest domeniu. În acest sens, într-o primă etapă Banca Românească derulează proiecte de digitalizare care includ lansarea de produse și dezvoltarea interacțiunii digitale directe prin platforma de onboarding (achiziția de produse și servicii bancare 100% online) și aplicații mobile (semnare de tranzacții, plăți cu cardul, mobile banking); îmbunătățirea experienței și interacțiunii clienților cu banca – în agenții și în afara lor – prin rețeaua de ATM-uri, prin optimizarea și implementarea de soluții din zona semnăturilor electronice, etc.; eficientizarea și digitalizarea fluxurilor de lucru interne prin proiecte de management al bibliotecii de documente electronice sau de actualizare a necesarului de echipamente multifuncționale. Investițiile în digitalizare propuse anul acesta de Banca Românească sunt, comparativ cu 2020, la un nivel mai mult decât dublu, fără a menționa însă valoarea acestora.