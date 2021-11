Depozitele constituite online sunt extrem de populare în rândul românilor care utilizează platformele de internet banking, clienții Patria Bank care au acces la serviciul ”Patria de Oriunde” fiind un exemplu în acest sens. ”Depozitul online a devenit și mai atractiv după momentul creșterii valorii dobânzii la final de octombrie, aceasta ajungând de până la 4,15% p.a., exclusiv prin platforma Patria de Oriunde. Tocmai de aceea se poate spune că unul dintre cele mai accesate produse rămâne Depozitul 100% online prin Patria de Oriunde, unde dobânda foarte atractivă și simplitatea accesării atrage un număr important de clienți noi”, susține Elena Nicodinescu, Manager Dezvoltare Produse, Patria Bank, în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews. Instituția de credit pregătește pentru perioada imediat următoare lansarea unor noi facilități, precum creditele de consum 100% online. Totodată, Elena Nicodinescu subliniază că deschiderea Patria de Oriunde către segmentul antreprenori este estimată pentru anul viitor. ”Suntem optimiști că va fi un serviciu accesat cu precădere de antreprenorii la început de drum, profesiile liberale și micile afaceri”, precizează Elena Nicodinescu.

Care sunt principalele avantaje ale noii platforme digitale ”Patria de Oriunde”, destinată persoanelor fizice, și ce produse și servicii au la dispoziție clienții?

Platforma „Patria de Oriunde” vine cu cele mai noi și mai cerute funcționalități ale momentului. Chiar dacă nu am fost primii în acest domeniu, ne-am bazat pe experiența acumulată de industrie și am reușit să oferim cele mai bune funcționalități într-o interfață prietenoasă și intuitivă. De exemplu, avem un proces de 100% digital onboarding, o caracteristică foarte cerută de consumatori. Clienții care s-au înrolat au găsit acest proces ca fiind facil, iar experiența plăcută și utilă. Ne mândrim cu faptul că platforma a fost dezvoltată de către colegii noștri din departamentul IT și de produs și că aceasta integrează soluții externe performante, de la parteneri de tehnologie de încredere. Am urmărit un principiu simplu: clienții și experiența lor primează, iar tehnologia și soluțiile digitale facilitează o interacțiune cât mai ușoară a clienților cu platforma. Clienții noi care intra în platforma Patria de Oriunde au acces la produse bancare de bază – conturi și pachete de cont curent, carduri, internet banking și depozite. Depozitele constituite online s-au dovedit extrem de populare, clienții noștri apreciind ușurința cu care acestea se pot deschide și faptul că nu sunt nevoiți să facă o vizită pe la bancă, să scoată banii cash și să îi plimbe prin oraș, ci pur și simplu își pot constitui depozite de acasă sau de oriunde sunt, prin accesarea platformei și transferul banilor către Patria Bank. Acest produs a devenit și mai atractiv după momentul creșterii valorii dobânzii la final de octombrie, aceasta ajungând de până la 4,15% p.a., exclusiv prin platforma Patria de Oriunde. Ca urmare a feedback-ului foarte pozitiv venit de la clienți, pregătim noi produse pe care să le integrăm în platformă. Lucrăm deja la integrarea creditelor pentru nevoi personale, interfața cu utilizatorii fiind deja în testare internă. Estimăm ca în lunile următoare noua funcționalitate să fie disponibilă pentru clienți, mai cu seamă că este o opțiune foarte cerută de consumatori.

Cum arată bilanțul platformei după cele două luni de la lansarea oficială, câți clienți s-au înrolat și care este profilul lor?

Am lansat de foarte puțin timp această platformă, în luna iulie, iar în septembrie, după o perioadă de “testare în LIVE”, am început să o popularizăm mai intens în rândul potențialilor noi clienți. Ne bucură să vedem că jumătate din solicitările de înrolare au venit de la clienți de până în 35 de ani, iar 28% au avut vârste cuprinse între intre 36 – 45 de ani. Acest lucru este o confirmare a preferinței clienților mai tineri pentru accesarea digitala a produselor bancare. Este în același timp un pariu pe care îl facem de a crește organic baza de clienți tineri prin intermediul unei platforme ușor de utilizat și cu funcționalități multiple, care oferă produse competitive extrem de rapid.

Ce feedback ați primit de la clienți și ce modificări planificați în urma reacțiilor de la utilizatori?

Ne adresăm tuturor consumatorilor, atât celor care folosesc instrumente digitale moderne cât și celor care sunt la prima experiență digitală de banking, dar care au abilități digitale minime, antrenate în achiziția de produse online și social media. Am pus accentul pe simplitate și o interfață prietenoasă, iar feedbackul a fost unul extrem de pozitiv din partea tuturor categoriilor de utilizatori. Cei care sunt foarte familiarizați cu online-ul și folosesc deja produse digitale clasice, cum ar fi internet banking-ul, au găsit procesul de înrolare extrem de facil și rapid. Cei mai puțin obișnuiți sau mai temători simt nevoia să fie asistați mai mult, să pună întrebări și asta pentru că li se pare atât de simplu și rapid. Actualizăm continuu platforma. Cu cât se adaugă mai mulți utilizatori, cu atât datele acumulate despre comportamentul în platformă ne ajută să o îmbunătățim continuu. Avem un avantaj în rapiditatea cu care putem aduce îmbunătățiri, pentru că, așa cum am menționat, platforma a fost dezvoltată in-house, cu developeri proprii, astfel încât monitorizăm continuu și actualizăm aproape instant softul platformei. Așa cum am menționat vrem să introducem noi facilități precum creditele de consum 100% online, dar avem în plan și alte funcționalități, cerute de consumatori.

Care sunt cele mai accesate produse și servicii prin intermediul platformei digitale ”Patria de Oriunde” și ce operațiuni derulează cu precadere utilizatorii?

Platforma este una de deschidere a relației cu banca, astfel încât prin Patria de Oriunde noii clienți sunt invitați în casă și odată intrați au acces la toate serviciile și produsele noastre. Cei mai mulți utilizatori care au ales să înceapă colaborarea cu noi 100% online, au optat pentru pachetele gratuite Patria Avantaj și Patria Premium care oferă operațiuni gratuite pe baza unor sume minime tranzacționate lunar pe cont. Astfel, Patria Avantaj este un pachet cu servicii complete pentru conturile în lei cu retrageri gratuite de la bancomat, și cu o facilitate utilă în cazul cardurilor de debit – 0,1% bani înapoi din plățile realizate cu cardul de debit în magazinele fizice. Iar Patria Premium este un pachet care oferă practic tot ce ai nevoie pentru tranzacțiile în lei și în valută, inclusiv retrageri la bancomate din străinătate cu zero comision internațional. Alte opțiuni ale clienților Patria de Oriunde au fost Patria Start sau cont curent online. Unul dintre cele mai accesate produse, rămâne însă Depozitul 100% online prin Patria de Oriunde, unde dobânda foarte atractivă și simplitatea accesării atrage un număr important de clienți noi.

Poate reprezenta această platformă o cale spre creșterea nivelului de bancarizare din mediul rural și urban mic din România? Câți clienți din asemenea zone și-au deschis un cont bancar?

Trebuie să spunem că nu toți românii au acces la servicii financiare de bază, precum un cont bancar, iar o treime din pensii se încasează încă în numerar. Așadar, adoptarea generalizată a bankingului digital are perspective de creștere și poate diminua decalajul între mediul urban și cel rural. Dar schimbările nu vor veni peste noapte. Educarea și susținerea pas cu pas a tuturor categoriilor de populație în privința adoptării soluțiilor bancare online este necesară și cu atât mai utilă acolo unde infrastructura clasică de sucursale fizice nu există. Dacă ne uităm, de exemplu, la utilizarea celui mai popular serviciu online disponibil, internet banking-ul, vedem ca Bucureștiul se află în fruntea topului de consum – 41 % dintre bucureșteni accesează serviciile de internet banking zilnic sau de câteva ori pe săptămână. La polul opus, mediul rural figurează în acest top cu un procent de 24%. Această statistică ne oferă un indicativ și privind disponibilitatea clienților de a începe o relație cu banca 100% online și faptul că oamenii au nevoie de asistență și ajutor pe acest drum. Prin suport, cu grijă și înțelegere, ne dorim ca acest decalaj să devină tot mai redus, bineînțeles concomitent cu atenuarea diferențelor dintre cele două Românii, urbană și rurală. Am înțeles aceste diferențe și platforma Patria de Oriunde include și interacțiune LIVE, prin apelul video, astfel încât păstrăm contactul uman și apropierea care sunt de atât de importante. În plus, în unitățile noastre avem tablete Patria de Oriunde și îndrumăm și asistăm clienții să încerce această variantă. Pentru noi digitalizarea nu este un scop, ci este un mod prin care ajungem mai aproape de oameni, în completarea prezenței fizice. Folosim tehnologia drept facilitator pentru a merge noi la oameni, precum și pentru îmbunătățirea interacțiunii și satisfacției acesteia. Noi credem că experiența consumatorului devine esențială într-o lume digitală, iar clienții au așteptări tot mai mari de la aplicațiile online și mobile.

Când va fi disponibilă platforma ”Patria de Oriunde” și pentru companii și ce dezvoltări digitale aveți în vedere pentru această categorie de clienți?

Deschiderea Patria de Oriunde către segmentul antreprenori este estimată pentru anul viitor. Suntem optimiști că va fi un serviciu accesat cu precădere de antreprenorii la început de drum, profesiile liberale și micile afaceri, mai cu seamă că vedem o energie și efervescentă foarte bună deja, un număr important de antreprenori alegând canalul digital pentru un prim contact cu noi.