Prima grupă InnovX-BCR de anul acesta, Start-ups, formată din 10 firme de tehnologie cu cifră de afaceri sau finanțare atrasă între 50.000 de euro și 500.000 de euro, a ajuns în etapa de post-accelerare după ce au parcurs un Bootcamp de pregătire de șase săptămâni. În această etapă, vor primi feedback din partea unei echipe de executivi de top în cadrul Elevator Pitch. Această etapă va avea loc luni, 16 mai, de la ora 10:30, în format fizic, la sediul BCR din clădirea The Bridge (București), și poate fi urmărită live pe LinkedIN și Facebook BCR.

Cele 10 companii de tehnologie aflate la început de drum au doar 60 de secunde la dispoziție în liftul clădirii BCR The Bridge, și 5 minute de Q&A, să își prezinte businessurile și care sunt principalele avantaje ce îi diferențiază în piață. Următoarea etapă, evenimentul Demo Day, pe 15 iunie, este momentul în care antreprenorii își vor prezenta afacerea în fața potențialilor investitori.

“Start-upurile din acceleratorul InnovX-BCR ne surprind constant prin soluțiile inovatoare pe care le propun, dar și prin pasiunea și dorința antreprenorilor de a crește. Bootcamp-ul este etapa care îi pregătește pentru a face pasul următor în accelerarea afacerii lor, iar pentru noi, Elevator Pitch este o oportunitate de învățare și transfer de expertiză. Trecând prin experiența InnovX-BCR, start-up-urile sunt mai pregătite în fața provocărilor unei runde de finanțări și antrenate pentru dezvoltarea unor businessuri sustenabile, ce vor contribui, pe termen lung, la o nouă dinamică a mediului antreprenorial de tehnologie din România”, a declarat Ana-Maria Crețu, Coordonator Programe Start-ups BCR.

Cele 10 start-up-uri ce vor susține pitch-uri au dezvoltat business-uri în diverse domenii, prin soluții inovatoare:

• Prime Dash (România) – platformă ce oferă companiilor și instituțiilor soluții financiare inovative bazate pe Machine Learning și Artificial Intelligence

• BOLD (RiiftStudio) (Moldova) – conectează brandurile cu cele mai noi soluții tehnice creative

• Quick Legal (România) – marketplace ce aduce în același loc cererea și oferta de consultanță în domeniul legislativ

• Qpick.App (Lituania) – soluție end-to-end de tip eWallet ce aduce mai aproape consumatorii și magazinele fizice din proximitatea lor

• GuidefAi (România) – o nouă tehnologie pentru citirea și înțelegerea mai bună a instrucțiunilor de pe ambalaje

• Charger.ro (România) – shop cu soluții de încărcare pentru mașini electrice și plug-in hybrid de la furnizori autorizați

• RaBit (România) – platformă ERP ce pune la dispoziție o serie de tehnologii de ultimă generație pentru eficientizarea proceselor dintr-o companie, de la project management, până la facturare sau producție

• Synaptiq.io (România) – soluție software bazată pe AI ce urmărește îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor medicale

• KIM 4 INDUSTRY (România) – platformă ce integrează mai multe module menite să colecteze și să automatizeze date de teren legate de: starea activelor, mișcările inventarului, eficiența angajaților, fluxul de lucru în producție, alocarea resurselor

• Quarks Interactive (România) – platformă de învățare ce face înțelegerea fizicii cuantice sau a algoritmilor ușor de înțeles, inclusiv pentru persoanele fără cunoștințe matematice.

„În ultimii trei ani, InnovX-BCR a accelerat peste 110 companii inovatoare. În 2022, încă 10 afaceri din grupa Start-ups ajung în etapa Elevator Pitch, o provocare ce îi pregătește pentru adevăratul test: evenimentul Demo Day, atunci când antreprenorii își vor prezenta businessurile în fața potențialilor investitori. Tot ceea ce au învățat, dar și experimentat în cadrul InnovX-BCR îi aduce cu un pas mai aproape de dorința de a dezvolta afaceri de succes în domeniul tehnologiei la nivel regional și chiar global.”, spune Diana Dumitrescu, CEO InnovX-BCR.

Start-up-urile vor primi feedback și îndrumare din partea unui juriu format din: Sergiu Manea, CEO BCR, Dana Demetrian, VP Retail & Private Banking BCR, Daniel Nanu, Head of Micro Sales BCR, Bogdan Speteanu, Head of Corporate Products BCR, Daniel Rusen, Director Marketing Microsoft România, Marian Popa, CEO GlobalWorth, Ana Maria Andronic, Head of Intellectual Property and Technology DLA Piper Romania, Gabriel Raicu, Vice-Rector pentru Cercetare și Inovație la Universitatea Maritimă Constanța, Ionuț Ciubotaru, Vicepresident for Business Development OMV Petrom, Răzvan Predica, CEO Afideea, Ana Bobircă, Președinte al Consiliului Director Veranda Mall și Alexandru Morar, fost CEO NEPI Rockcastle.