După o perioadă de pre-integrare, EximBank și Banca Românească (BROM) demarează procesul de fuziune prin absorbție după ce, astăzi, Adunarea Generală a Acționarilor BROM și-a exprimat acordul de principiu pentru această operațiune și a împuternicit administratorii Băncii Românești să întocmească proiectul de fuziune.

“Este o primă etapă pe care o parcurgem într-un proiect ce reprezintă un pas uriaș spre construirea unei bănci românești puternice ce va concura de la egal la egal cu jucătorii de top ai pieței bancare. Există o complementaritate foarte bună între modelele de afaceri ale EximBank – specializată în corporate banking și Banca Românească – cu experiență relevantă pe segmentul de retail banking, iar sinergiile rezultate vor crea premisele pentru eficiență și performanță financiară, care să susțină o creștere sustenabilă în viitor. Este un proces ambițios și complex, plin de provocări pentru echipele ambelor bănci, pe care sunt convins că îl vom finaliza cu succes până la sfârșitul acestui an. Un an cu o însemnătate specială în plus pentru ambele bănci, aflate la aniversarea a 30 de ani de activitate pe piața bancară”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank. El a adăugat că, până la finalizarea integrării, cele două bănci vor avea în continuare activitate separată.

În urma unor runde succesive de negocieri, EximBank și National Bank of Greece (NBG) au semnat, în 20 iunie 2019, contractul de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni al Băncii Românesti, iar, în luna decembrie 2019, tranzacția a primit avizele de neobiecțiune din partea Consiliului Concurenței și a Băncii Naționale a României, autoritățile de reglementare relevante pentru această tranzacție. Odată cu îndeplinirea cerințelor obligatorii de reglementare și a celorlaltor elemente prevăzute în acordul pe care EximBank și National Bank of Greece l-au semnat, în ianuarie 2020, au fost întrunite toate condițiile pentru încheierea tranzacției.

Preţul plătit de EximBank pentru BROM a fost de aproape 60 de milioane de euro, la un capital achiziţionat de aproximativ 130 de milioane de euro. Pe lângă preţul plătit pentru capital, tranzac¬ţia totală a inclus rambursarea împrumutului subordonat acordat Băncii Românești de către NBG, în valoare de 65 de milioane de euro, și rambursarea, de către BROM, a finanțării intragrup primite de la banca-mamă, în valoare de 90 de milioane de euro, plătite de Banca Românească din lichidităţile proprii. Tranzacția nu a implicat nicio finanțare de la bugetul de stat.

EximBank este o instituție specializată ce se implică activ în susținerea și promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare pot fi accesate de orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacții internaționale, ori se adresează pieței interne. Companiile au la dispoziție și un portofoliu competitiv de produse de trezorerie, cash management, trade finance și factoring, ce întregesc oferta de finanțare și garantare. La finalul anului 2021, EximBank se poziționa în Top 10 cele mai mari bănci după active din România.

Banca Românească oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate adaptate nevoilor fiecăruia. Cu o rețea teritorială de aproape 85 de sucursale și agenții, Banca Românească se poziționează în prezent – prin soluțiile diversificate pe care le propune nevoilor financiare ale persoanelor fizice și juridice – ca instituție financiar-bancară de top din punctul de vedere al accesibilității și competitivității.