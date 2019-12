Chiar dacă la începutul lunii noiembrie 2019, noul Guvern condus de Ludovic Orban dădea semne că ar vrea să blocheze achiziția de către EximBank a Băncii Românești, subsidiara locală a National Bank of Greece, tranzacția își urmează cursul stabilit inițial de fostul Executiv.

”La momentul când a fost anunțată achiziția ne-am pus întrebarea. EximBank, care totuși are o misiune, de ce trebuie să cumpere o bancă comercială, de retail? Sigur că și aici va fi o analiză, mai ales că este o procedură care a fost demarată”, spunea premierul Ludovic Orban într-o conferință de presă susținută la Ministerul Finanțelor Publice, la preluarea mandatului de către ministrul Florin Cîțu.

Practic, această declarație punea sub semnul întrebării tranzacția, pe care fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, o prezenta, în luna iunie a acestui an, ca pe un succes al statului român. ”Avem încredere că noua entitate va acționa ca un factor important de susținere a creșterii economice a țării prin suportul financiar pe care îl va acorda tuturor segmentelor de piață, fie că vorbim despre persoane fizice sau companii”, evidenția Eugen Teodorovici în vara acestui an.

Opoziția Guvernului Orban, clamată în mod oficial, pare să fi fost mai mult o declarație politică de imagine, pentru că tranzacția și-a urmat între timp cursul firesc. Astfel, la mijlocul lunii decembrie 2019, a venit ”pe surse” și acordul Băncii Naționale a României, prin care era asigurat girul pentru achiziția Băncii Românești de către EximBank.

Mai mult, a fost deja convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 31 ianuarie 2020, la ora 11:00, când vor fi puse la punct ultimele detalii și vor fi aprobate conducerea noii instituții de credit, care se va numi Banca Românească și care va avea o nouă siglă.

Potrivit convocatorului, disponibil aici, Banca de Export – Import a Romaniei EximBank S.A. deține 371.624.509 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2 lei fiecare și cu valoare nominală totală de 743.249.018 de lei, reprezentând 99,28% din capitalul social al noii instituții de credit.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății va aproba la finalul lunii ianuarie 2020 și noua conducere a băncii, care va fi asigurată pe un mandat de 4 ani de Lucian Claudiu Anghel (membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Director General), Oana Lucia Ilie (membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Director General Adjunct), Traian Sorin Halalai, (membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Președintele Consiliului de Administrație), Lidia Stan, (membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și Doru Bebe Bulata (membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societății).

Cine este Lucian Anghel, bancherul care va conduce Banca Românească

Doctor în economie, Lucian Anghel a absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică la Academia de Studii Economice şi a urmat cursuri postuniversitare la Georgetown University Washington SUA, precum şi un executiv development program organizat de HEC Montreal Canada.

Pe lângă experiența academică, Lucian Anghel are o amplă activitate profesională, fiind CEO al BCR Pensii, președinte al BCR Banca pentru Locuințe, fost economist șef al BCR și președintele consiliului de administrație al Bursei de Valori București.

A fost expert coordonator în cadrul proiectului Consiliului Investitorilor Straini “Programul pentru creştere economică” (2010) şi, de asemenea, a consiliat ca expert extern pentru Banca Mondială. Este co-fondator al Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România.