Raiffeisen Bank anunta inceperea inscrierilor pentru concursul de proiecte factory by RAIFFEISEN BANK, editia a doua. Inscrierile au loc pe platforma www.raiffeisenfactory.ro, in perioada 12 februarie –31 martie 2019. Prin acest program, banca ofera credite in valoare de pana la 50.000 de euro antreprenorilor la inceput de drum.

Raiffeisen Bank incurajeaza infiintarea si dezvoltarea de afaceri, iar antreprenorii selectati pentru finantare vor beneficia de indrumare si dupa terminarea concursului, pentru ca afacerile lor sa devina sustenabile.

„Suntem la a doua editie a programului factory by RAIFFEISEN BANK si venim in sprijinul antreprenorilor cu o oferta noua si un pachet extins de beneficii, atat pentru cei care vor sa porneasca un business nou, cat si pentru cei care isi doresc sa dezvolte un produs sau un serviciu inovator. Componenta financiara este importanta, dar la fel de important este sprijinul pe care il oferim post-finantare, prin intermediul atelierelor interactive si prin sesiuni gratuite de indrumare. In felul acesta suntem alaturi de antreprenorii finantati si le oferim sustinerea noasta pentru a depasi provocarile cu care se pot confrunta in afacerile lor”, a spus Vladimir Kalinov, vicepresedinte retail la Raiffeisen Bank.

Dupa autentificarea pe platforma, fiecare participant trebuie sa completeze formularul de inscriere, disponibil la sectiunea Inscrie un proiect. Etapa urmatoare va consta in evaluarea proiectelor de catre specialistii Raiffeisen Bank. Cei care ajung in ultima etapa a programului isi vor putea sustine ideile de afaceri in fata specialistilor bancii si a unor anteprenori cu experienta, care vor selecta apoi proiectele finantate prin programul factory by RAIFFEISEN BANK din acest an.

Pentru a-si putea construi sau dezvolta afacerile, antreprenorii gasesc pe www.raiffeisenfactory.ro o serie de resurse utile, menite sa-i ghideze sau inspire pentru propriile afaceri, precum si testimoniale video cu o parte dintre antreprenorii finantati in prima editie a programului, care vin cu recomandari si idei noi. De asemenea, in sectiunea Despre concurs sunt toate informatiile necesare participarii la program.

In acest an, Raiffeisen Bank va acorda pana la 100 de finantari, de maximum 50.000 de euro fiecare, pentru sustinerea ideilor noi de afaceri sau a companiilor cu cel mult 5 ani de functionare care dezvolta un produs sau serviciu inovator. Participantii la concurs au la dispozitie un simulator de credite dedicat, pentru a identifica tipul de credit care li se potriveste. Creditele pot fi de investitii sau pentru activitatea curenta, cu termen de rambursare de pana la 5 ani, un nivel avantajos de dobanda si garantii de la Fondul European de Investitii, prin programul COSME. Insa primul pas este inscrierea unui proiect in programul factory by RAIFFEISEN BANK pana la 31 martie, inclusiv.

Finantarile sunt acordate datorita Garantiei puse la dispozitie de catre COSME si de catre Fondul European pentru Investitii Strategice (“FEIS”), stabilite in temeiul Planului de investitii pentru Europa. Scopul FEIS este de a sustine finantarea si implementarea investitiilor productive in cadrul Uniunii Europene si respectiv de a asigura cresterea gradului de acces la finantare.

Mai multe informatii despre conditiile de participare la programul factory by RAIFFEISEN BANK puteti gasi AICI