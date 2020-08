Raiffeisen Bank a incheiat cea de-a treia editie a programului factory by RAIFFEISEN BANK prin care finanteaza afaceri la inceput de drum, indiferent de domeniul de activitate. In acest an, banca acorda 112 finantari pentru sustinerea companiilor de tip startup, cu un buget maxim de 50.000 euro, echivalent in lei, pentru fiecare proiect.

“Fabrica noastra de idei a avut o activitate intensa in ultimele doua luni. Impreuna cu colegii din zona IMM, risc, PR, digital, dar si antreprenori din RBL am avut discutii online cu peste 200 de antreprenori. Ne asteptam ca aceasta criza sanitara sa mai taie din elanul antreprenorilor cu idei de business, insa lucurile nu au stat asa. Ne-am convins ca Romania are foarte multi antreprenori increzatori si curajosi, gata sa isi duca planurile la indeplinire”, a spus Vladimir Kalinov vicepresedinte Retail la Raiffeisen Bank.

Anul acesta au fost inscrise 368 proiecte, din care 220 au trecut in etapa interviurilor. Dintre acestea, 27 sunt idei de afaceri care isi asuma un rol activ in lupta impotriva efectelor cauzate de noul coronavirus (Covid-19).

“Am extins perioada de inscriere in program pentru a putea finanta si afaceri care produc bunuri sau servicii care ne ajuta in contextul actual si ne-am asumat faptul ca trebuie sa le analizam si sa le acordam finantare in cateva zile lucratoare. Din aceasta categorie am finantat companii care produc echipamente de protectie, masti sau dezinfectanti, dar si proiecte educationale” a adaugat Vladimir Kalinov.

Principale industrii in care activeaza afacerile creditate in editia factory 2020 sunt: servicii, productie, food, IT, educatie si sanatate, iar 70% din antreprenorii finantati au sub 40 de ani.

Cele mai multe startup-uri care au participat la concurs au fost din regiunea Bucuresti si Ilfov (34%), Transilvania (21%) si Moldova (18%).

Prin aceasta initiativa, Raiffeisen Bank incurajeaza infiintarea si dezvoltarea de startup-uri cu idei inovatoare si planuri de afaceri solide, iar antreprenorii care au fost selectati pentru finantare vor beneficia de o serie de experiente care sa ii ajute sa se dezvolte. Pornind de la consiliere financiara, acces la evenimente, sesiuni de mentorat si promovare, banca ofera o serie de oportunitati astfel incat afacerile lor sa devina sustenabile.