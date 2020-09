Ideile inovatoare, aplicațiile și soluțiile tehnologice care vor modela viitorul digital al sectorului bancar sunt aşteptate la cea de-a doua ediţie a competiţiei internaționale de inovare digitală, FinQuest by Alpha Bank 2020.

Potrivit băncii, FinQuest a fost conceput ca răspuns la nevoia actuală a sectorului bancar pentru soluții digitale și aplicații, prin utilizarea tehnologiilor moderne. În acest scop, crearea unei noi experiențe bancare digitale este provocarea la care participanții sunt invitați să răspundă, cu idei inovatoare care modernizează serviciile bancare și pun Clientul pe primul loc.

FinQuest by Alpha Bank 2020, care are loc pentru al doilea an, va dura trei luni și se va desfășura în trei etape. Prima etapă include prezentarea propunerilor, iar cea de-a doua etapă se referă la susținerea ideilor și propunerilor care s-au remarcat, prin ateliere speciale și seminarii susținute de specialiști din piață și din cadrul Băncii. În faza finală, propunerile selectate vor fi prezentate în cadrul unui eveniment deschis unde se vor alege cele mai bune trei soluții.

Procesul de depunere a proiectelor pentru FinQuest by Alpha Bank a început deja și se va desfășura până pe 25 septembrie 2020.

Detalii suplimentare și informatii legate de modalitatea de depunere a aplicațiilor citești AICI.