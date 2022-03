Cea mai recentă ediție a programului “Elevator Lab ESG in Agriculture: Cross-Industry Partnership Program”, derulat de Raiffeisen Bank International (RBI) s-a încheiat la sfarsitul lunii februarie cu evenimentul numit „Finalits’ Days”. Timp de trei luni această ediție s-a concentrat pe alegerea unor proiecte și idei care propun soluții și tehnologii pentru o agricultură sustenabilă avangardistă. Programul a fost derulat de grupul Raiffeisen alături de compania Rodbun, un client al băncii, expert și inovator în domeniu.

Provocările lansate startup-urilor de echipele Raiffeisen Bank România și Rodbun au fost de a identifica și dezvolta soluții și unelte care să aibă un impact pozitiv asupra agriculturii, atât din punct de vedere al creșterii eficienței și productivității culturilor, cât și al obiectivelor de sustenabilitate (E.S.G.) Cele 5 echipe finaliste au venit cu propuneri inovative care au răspuns acestor provocări, prezentând tehnologii care facilitează:

* Integrarea diferitelor tehnologii, a protocoalelor și a datelor din domeniul agro într-o singură platformă care să răspundă necesităților domeniului public sau privat; (Syswin Solutions, România)

* Creșterea productivității și sustenabilității culturilor cu ajutorul uneltelor care se bazează pe date precise; (AgroCares, Țările de Jos/Olanda)

* Optimizarea nivelului emisiilor de carbon în domeniul agro; (Rize AG, Franța)

* Colectarea și analiza datelor pentru a ajuta fermierii să practice agricultura smart; (Agricolus, Italia)

* Conectarea fermierilor și posibilitatea de a comunica și compara date tehnice, economice și de mediu pentru a dezvolta colaborări între aceștia; (FarmLEAP, România & Franța)

În urma etapelor de selecție și a interviurilor video, 5 finaliști din Franța, Italia, România si Olanda au fost selectați pentru a-și prezenta soluțiile dezvoltate, în fața juriului. Juriul din acest an a fost format din: Corina Vasile, Director de Comunicare și Sustenabilitate Raiffeisen Bank România, Alin Neacșu, Director Corporații Mari în Raiffeisen Bank România, Markus Ecker, Șef pentru Finanțare Sustenabilă la RBI, Alexandru Iancu, membru fondator și Președinte al Boardului de directori ai Rodbun, Robert Mistovschi, CEO Nextfarm.

În urma procesului de evaluare, au fost anunțați câștigătorii si aceștia au fost cei de la RIZE (Franța), un startup care a dezvoltat o soluție menită să sprijine fermierii să adopte soluții ce pot favoriza o rotație mai durabilă a culturilor, dar și soluții de compensare a emisiilor de carbon.

Partea interesantă însă abia acum începe, proiectul câștigător fiind angrenat într-o etapă de accelerare pentru o perioadă de 6 luni alături de Mentori din cadrul Raiffesein și experți în agricultura din cadrul RODBUN, urmând să fie dezvoltat un proof of concept al proiectului, ale cărui rezultate finale vor fi prezentate oficial în luna septembrie 2022 în cadrul unui eveniment dedicat de tip Demo Day Elevator Lab, la Viena.

“Susținem inițiativele verzi și dorim să contribuim activ la agricultura ecologică, să sprijinim fermierii mici și mari din România să-și dezvolte afacerile într-un mod durabil, cu ajutorul tehnologiei. În plus, ne bucurăm să putem promova și parteneriatul pe care îl avem cu clienții noștri. Tocmai de aceea anul acesta am ales să colaborăm cu un partener cu experiență în domeniul agriculturii – RODBUN, cu care vom testa soluția dezvoltată de RIZE într-un Proof of Concept, pentru a inova în beneficiul clienților noștri comuni – fermierii români” a spus Alin Neacșu, Director Corporații Mari în Raiffeisen Bank România.

“Ne bucurăm de participarea în calitate de mentori, alături de Raiffeisen Bank România și RBI la aceasta ediție a Elevator Lab. Entuziasmul startup-urilor participante aduce o energie proaspătă și suntem convinși că prin Elevator Lab putem aduce în România tehnologii inovatoare prin care să punem umărul la o agricultură mai verde și mai sănătoasă, atât pentru noi, cât și pentru mediu” a declarat Iancu Alexandru, membru fondator RODBUN și Președinte al Consiliului de Administrație RODBUN.

În cadrul evenimentului online din “Ziua Finaliștilor” din 23 februarie 2022, a avut loc și un panel de discuții pe teme din agritech și sustenabilitate. Invitații în cadrul acestui eveniment au fost Octavian Petrescu (COO Rodbun), Radu Ciocoiu (Director Executiv pentru Companii Regionale și Domeniul Public RBRo) și Ionuț Sas (Vicepreședinte Tax, Equity & Payroll, UiPath), experți recunoscuți în domeniul dezvoltării de afaceri, fiscalitate, agricultură și strategii comerciale.

Lansat in iunie 2017, Elevator Lab este un program de parteneriate organizat de grupul Raiffeisen Bank International (RBI). Elevator Lab a devenit cel mai mare program de parteneriate corporate în domeniul fintech din Europa Centrală și de Est, oferind participanților acces potențial la 14 piețe diferite, acolo unde grupul Raiffeisen este prezent.