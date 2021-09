Actualizarea datelor, un proces care de regulă se desfășoară în cadrul sucursalelor, este acum accesibilă online, direct în pagina web a băncii, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Astfel, clienții First Bank sunt invitați să-și actualizeze datele într-un mod facil, accesând portalul www.firstbank.ro, de oriunde și la orice oră. Fluxul de actualizare online se adresează atât persoanelor fizice, cetățeni români rezidenți, posesori de CI, cu vârsta de minim 18 ani împliniți, cât și persoanelor juridice care nu au înregistrat modificări semnificative de la ultima actualizare a datelor companiei (societăți cu răspundere limitată – SRL, cu acționariat român, acționari/asociați persoane fizice și persoane fizice autorizate).

Clienții se vor autentifica cu CNP, număr de telefon și data expirării actului de identitate. Clienții persoane fizice care și-au schimbat actul de identitate sau numărul de telefon de contact în relația cu banca, vor parcurge un proces complet de identificare cu ajutorul tehnologiei de recunoaștere facială și a tehnologiei OCR, care importă rapid și digital datele de identificare din cartea de identitate.

Actualizarea datelor are ca scop cunoașterea clientelei și este un proces periodic, obligatoriu, pentru toate instituțiile bancare, la nivel național și european. Informaţiile corecte și actualizate asigură acces la produse şi servicii, la operaţiunile bancare şi reprezintă o măsură de precauție, pentru un parteneriat sigur.

First Bank oferă o gamă largă de produse și servicii financiare clienților persoane fizice, persoane juridice și întreprinderi mici și mijlocii. First Bank are sediul la București și operează prin intermediul a 52 de sucursale, având peste 130.000 de clienți activi.