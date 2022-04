First Bank oferă credite cu 50% reducere pentru companiile care doresc să instaleze panouri fotovoltaice în vederea recuperării cheltuielor cu energia electrică. Astfel, companiile pot deveni prosumatori, iar prin implementarea de soluții verzi, pot recupera până la 100% din aceste cheltuieli.

Conform noilor actualizări ale legislației în vigoare, prin instalarea de sisteme fotovoltaice (panouri), un număr mai mare de companii vor putea deveni prosumatori, respectiv vor putea include energia electrică verde produsă în exces față de consumul propriu în sistemul național. În funcție de puterea sistemului de panouri instalat, prosumatorii vor putea compensa energia activă achiziționată din sistemul național cu energia activă inclusă anterior în sistemul național sau vor putea vinde energia electrica activă produsă către sistemul energetic național. Astfel, începând din luna martie, capacitatea maxima a sistemului de panouri fotovoltaice pentru ”prosumatori” a fost crescută până la 400 kW, în loc de doar 100 kW până acum, ceea ce înseamnă că mai multe companii sunt eligibile pentru aceste tipuri de proiecte avantajoase.

”În contextul în care energia electrică reprezintă o provocare semnificativă pe o piață cu fluctuații foarte mari ale prețurilor, First Bank aduce prima soluție pentru prosumatorii de energie verde adaptată celor mai recente reglementări în vigoare. Cei care optează astfel pentru instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pot înlocui complet costul facturii de energie electrică cu rata lunară a împrumutului la bancă, obținând independența energetică și un control eficient asupra costurilor asociate. Astfel, după ce împrumutul de până la 7 ani este rambursat, costurile legate direct sau indirect de energia electrică nu vor mai reprezenta o preocupare atât de mare în economia firmei. În acest fel, First Bank susține mediul de afaceri românesc și oferă sprijin în construirea unui business robust pe terment lung”, a declarat Mădălina Teodorescu, Vicepreședinte First Bank.

Cu ajutorul retelei sale de parteneri care oferă soluții de panouri fotovoltaice, First Bank pune la dispoziția clienților atât consultanță, cât și informații tehnice în mod gratuit, în vederea obținerii creditului și implementării proiectului.

Sistemul de panouri fotovoltaice poate fi exploatat circa 25 de ani cu costuri reduse de întreținere, iar în funcție de sistemul fotovoltaic instalat, se poate ajunge la eliminarea completă a costului cu achiziția energiei electrice active ca urmare a producț¬iei proprii. Astfel, pe durata perioadei de creditare, rata lunară a creditului și costul de întreținere al panourilor pot înlocui valoarea facturii de energie electrică cash-flowul beneficiarului nefiind afectat, iar în timp prosumatorii au posibilitatea să obțină independența totală față de fluctuațiile mari ale prețurilor de pe piața energiei electrice.