First Bank a semnat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) convențiile de finanțare a capitalului de lucru pentru beneficiarii subvențiilor dedicate creșterii animalelor (bunăstare păsări, bunăstare porcine, ameliorarea raselor), se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Prin semnarea acestor convenții, First Bank le oferă fermierilor din sectorul creșterii animalelor o facilitate de finanțare de până la 90% din valoarea subvenției.

Finanțarea pe această cale este una avantajoasă, cu o valoare a creditului de până la 90% din suma înscrisă pe adeverința APIA a solicitantului și o dobândă ROBOR 6M + maximum 2%/an. Fermierii care solicită finanțare pot obține credite cu următoarele caracteristici:

 credite în lei pentru finanțarea capitalului de lucru cu rambursarea asigurată din subvențiile plătite de către APIA, care se realizează cel mai târziu până la 30.06.2023,

 credite cu maturitate cel tarziu la data de 30.06.2023, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care apar întârzieri în plata subvențiilor,

 credite acordate într-o singură tranșă.

”First Bank continuă să sprijine atât sectorul agricol, cât și pe cel economic oferind soluții financiare personalizate, rapide și rentabile. Agricultura este un domeniu esențial pentru România și cu un potențial semnificativ, dar care are nevoie de susținere eficientă și de durată pentru a atinge cele mai bune rezultate. Prin faptul că le oferim fermierilor români consiliere și sprijin financiar în derularea proiectelor lor, ne continuăm angajamentul de a fi un partener strategic în dezvoltarea unuia dintre cele mai importante sectoare economice ale țării”, a declarat Claudiu Manda, Head of SME Division, First Bank.

Creditele pot fi obținute pe baza adeverinței APIA și pot fi utilizate pentru orice tipuri de nevoi de dezvoltare/operaționale ale fermelor. Alte avantaje sunt rambursarea automată a creditului pe măsura încasării subvențiilor de la APIA, asigurarea continuității în desfășurarea activităților curente și asigurarea lipsei temporare de disponibilități.

Fermierii eligibili pentru subvenţii APIA se pot adresa oricărei sucursale First Bank pentru accesarea acestei facilități de finanțare, în baza adeverinţei de înregistrare fermier emisă de APIA, aferentă anului 2022. Lista sucursalelor First Bank poate fi consultată la acest link.

First Bank oferă o gamă largă de produse și servicii financiare clienților persoane fizice, persoane juridice și întreprinderi mici și mijlocii. First Bank are sediul la București și operează prin intermediul a 52 de sucursale, având aproape 1000 de specialiști angajați și aproximativ 130.000 de clienți activi.