First Bank a încheiat primul acord de finanțare cu Agricover Credit IFN, principala instituție financiară nebancară specializată exclusiv în finanțarea agriculturii, în vederea acoperirii nevoilor de capital de lucru și investiții ale fermierilor din România. Valoarea împrumutului se ridică la suma de 30 de milioane lei.

„First Bank este încântată să sprijine Agricover Credit IFN SA. Acesta este începutul unui parteneriat pe termen lung. Agricover Credit IFN SA este prima instituție financiară nebancară din România care oferă finanțare specializată pentru fermieri. Experiența și istoricul lor sunt cele mai bune din domeniu, iar relațiile cu toți clienții noștri sunt pe termen lung. Sectorul agriculturii este o prioritate majoră pentru First Bank”, a spus Henk Paardekooper, President of the Executive Comittee, Member of the Board of Directors.

Si Robert Rekkers, Președintele Consiliului de Administrație Agricover Credit IFN, s-a arătat încântat de colaborarea parafată ce va susține fermierii români.

„Agricover Credit IFN își continuă creșterea sănătoasă, oferind soluții de finanțare simple și accesibile, adaptate nevoilor fermierilor. În prima jumătate a anului am înregistrat 2,6 miliarde lei valoarea creditelor și avansurilor în sold, cu 27% mai mare comparativ cu 30 iunie 2021. Nevoia de finanțare a fermierilor este în continuă creștere și ne bucură faptul că putem participa cu soluții potrivite pentru dezvoltarea fermelor. Parteneriatul cu First Bank contribuie la continuarea proiectelor de finanțare dedicate fermierilor”, susține Robert Rekkers.