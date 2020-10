First Bank este prima bancă din România care, în parteneriat cu Uber, aduce un beneficiu unic pe piață și o nouă dimensiune a confortului pentru clienții săi.



Potrivit băncii, clienții Visa Platinum First Bank pot călători cu Uber Comfort la preț de UberX. Astfel, clienții care își înrolează cardul First Bank Visa Platinum ca metodă de plată în aplicația Uber beneficiază de curse realizate de șoferi cu experiență, cu un rating foarte bun și de vehicule mai confortabile, specifice serviciului Uber Comfort.

Pentru fiecare cursă Uber Comfort se aplică automat o reducere, acordată pentru maximum 30 de curse per client, desfășurate până la data de 31 decembrie 2020. Reducerea devine activă în maximum 5 zile de la înrolarea cardului în aplicație.

Acest avantaj vine în completarea beneficiilor premium și privilegiilor naționale sau internaționale incluse în pachetul premium First Bank.

„Unul dintre obiectivele First Bank este de a oferi soluții bancare moderne, personalizate, ce răspund nevoilor clienților prin experiențe unice. Prin parteneriatul cu Uber marcăm o premieră în România, prin care punem în mișcare un program de loializare dedicat clienților premium ai First Bank”, a declarat Mădălina Teodorescu, VicePreședinte First Bank.

Detalii despre campania First Bank

Campania promotionala “Drumuri mai confortabile cu cardul Visa Platinum de la First Bank!” se desfasoara in perioada 07.10.2020 – 31.12.2020 si se adreseaza tuturor clientilor First Bank care detin cardul de debit First Bank Visa Platinum in lei.

Campania este organizata si se desfasoara in Brasov, Iasi, Timisoara si Bucuresti.

Clienții indeplinesc conditiile de participare la campania promotionala sunt inscrisi automat in campanie si beneficiaza de o reducere de 7 lei pentru fiecare cursa UBER Confort platita cu cardul lor de debit First Bank Visa Platinum in lei pentru primele maximum 30 de curse realizate in perioada campaniei. Reducerea va intra automat in vigoare in maxim 5 zile de la inregistrarea cardului de debit Visa Platinum in lei in aplicatia Uber. First Bank SA are obligatia de a suporta efectiv valoarea premiilor oferite

Daca un client First Bank nu doreste sa participe, acesta poate notifica banca prin apel la 021 303 69 69.