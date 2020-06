Flexicredit, creditul de nevoi personale in lei, fara garantii de la Raiffeisen Bank va avea o dobanda redusa in perioada 23 iunie-7 august 2020.

Potrivit bancii, Flexicredit poate fi obtinut in doar 10 minute, clientii avand acces la acest produs de creditare online de oriunde, oricand si rapid, iar acum dobanda va fi reduse cu 2,5 puncte procentuale.

De exemplu pentru un client care alege sa isi incaseze salariul in cont la Raiffeisen Bank dobanda fixa pe an va fi de 8% pe toata durata creditului de nevoi personale (5 ani). Clientii au multiple canale de acces la Flexicredit: unitatile bancii, online, call center sau echipele mobile de specialisti.

Fluxul de acordare a acestui credit s-a simplificat semnificativ si este in totalitate online,verificarea informatiilor la ANAF se face in cateva minute, semnarea intregii documentatii contractuale se poate realiza utilizand semnatura electronica calificata, iar banii intra automat in contul curent al aplicantului la un Flexicredit de la Raiffeisen Bank.

“Cererea de credite, in special credite de nevoi personale, a revenit aproape de nivelul inregistrat la inceputul acestui an. In acelasi timp, stim si ca este o perioada marcata de incertitudini si vrem sa transmitem, inclusiv prin oferte de pret mai bune, sustinerea noastra pentru clienti”, a spus Catalin Munteanu, director executiv Aria Persoane Fizice, Raiffeisen Bank.

Flexicredit este un produs de credit de nevoi personale cu beneficii multiple, fiind imbunatatit permanent pentru a raspunde nevoilor oamenilor. Raiffeisen Bank ofera posibilitatea clientilor care opteaza pentru un Flexicredit sa se protejeze impotriva situatiilor dificile prin incheierea facultativa a unei asigurari de viata si de somaj, in conditii avantajoase. De asemenea, in contractul de credit este prevazuta posibilitatea de a amana ratele trei luni sau schimbarea datei lunare de rambursare a ratelor, in functie de dorinta clientului.

“Posibilitatea contractuala de a-ti amana rata pana la trei luni oricand ai nevoie s-a dovedit foarte utila clientilor pe perioada crizei sanitare. Vrem sa le reamintim clientilor in aceasta campanie promotionala si de alte beneficii asociate produsului Flexicredit de mare ajutor in situatii dificile, cum sunt asigurarile. Astfel, suntem permanent langa clientii nostri pentru a-i ajuta sa-si indeplineasca planurile.” a adaugat Catalin Munteanu.

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, in Raiffeisen Bank lucreaza 4.871 de angajati, in 351 de unitati in toata tara si trei sedii centrale. Banca are in Romania retele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) si masini multifunctionale (334).