Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, anunță lansarea platformei unde clienții pot raporta dacă băncile încalcă OUG privind amânarea ratelor la credite.

Anunțat pentru ziua de luni, portalul a fost lansat miercuri, 8 aprilie. Formularul pentru sesizări legate de amânarea ratelor la credite acordate de instituțiile de credit și instituții financiare nebancare este disponibil AICI https://aici.gov.ro

”Luni lansăm la Ministerul Finanțelor Publice un portal, unde cetățenii români care întâmpină dificultăți în relația cu băncile pot să ne scrie și vom verifica dacă aceste norme sunt aplicate, așa cum le-am făcut noi, de către sistemul bancar”, declara Florn Cîțu vineri.

“Asa cum am promis, urmarim implementarea normelor MFP. In cazul in care ati fost refuzati de o institutie financiar -bancara:

📝Formularul pentru sesizări legate de amânarea ratelor la credite acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare este disponibil pe site-ul: https://aici.gov.ro

🕛Sesizările vor fi analizate de către conducerea MFP cu celeritate, astfel încât să identificăm instituțiile care nu respectă prevederile OUG 37 și normele de aplicare.

📥Platforma https://aici.gov.ro are ca scop facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice prin eliminarea timpului de deplasarea până la instituție, a contactului fizic direct cu personalul instituției și prin reducerea timpului de răspuns.

💻@Autoritatea pentru Digitalizarea României va inrola, etapizat, toate instituțiile publice din Români în platforma https://aici.gov.ro.”