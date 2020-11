Necesarul de finanţare pentru anul acesta este de 138 miliarde lei, din care 50 de miliarde de lei reprezintă împrumuturi din trecut, a declarat luni ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

“O discuţie în timpul acestui an, în spaţiul public, a fost despre finanţarea deficitului bugetar. Cum a fost finanţat deficitul şi s-a arătat foarte mult cu degetul către împrumuturi, către datoria publică. Şi aici sunt câteva lucruri care trebuie remarcate. (…) Necesarul de finanţare pentru anul acesta este de 138 miliarde lei, dar din aceşti 138 miliarde lei avem 50 miliarde lei care vin împrumuturi din trecut. Am fost nevoiţi să plătim 10 miliarde lei doar în octombrie, deci bani luaţi în trecut de guvernele anterioare – cei 10 miliarde lei luaţi în 2017 – foarte prost administrată datoria publică. (…) Datoria publică în România creşte anul acesta cam cu 6,5 puncte procentuale. Restul Europei creşte în medie cu 20 de puncte procentuale. Dacă ne ducem la criza care nu a avut aceeaşi magnitudine (în 2008-2009), vom vedea că în perioada 2009-2010 datoria publică a crescut cu 20 de puncte procentuale”, a susţinut Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Finanţelor a subliniat că, în România, datoria publică anul acesta creşte doar cu 6,5 puncte procentuale, în comparaţie cu restul ţărilor din Europa care au o creştere a datoriei de 20 de puncte procentuale.

“Repet, o criză mai mică – 20 de puncte procentuale, toată Europa – 20 de puncte procentuale creştere datorie publică, noi doar cu 6 puncte procentuale. Suntem Guvernul cel mai responsabil în acest moment, cu cea mai mică creştere a deficitului bugetar şi cea mai mică creştere a datoriei publice din Uniunea Europeană, cu reducerea costurilor pentru datoria publică”, a afirmat el.

Cîţu: Exclud varianta unui acord cu FMI

Florin Cîţu exclude varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), în condiţiile în care România a câştigat încrederea pieţei şi a investitorilor, iar necesarul de finanţare pentru acest an este acoperit în proporţie de aproape 97%.

“Exclud varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional. Am arătat în acest an că, dacă ai câştigat încrederea pieţei şi a investitorilor, poţi să finanţezi un deficit mare fără să ai nevoie de instituţii financiare internaţionale. Acest deficit l-am finanţat pentru a plăti sănătatea, aceste scheme de ajutor. Am avut investiţii record, deci nu este nevoie de un acord cu FMI. Din punctul meu de vedere, nu există aceste discuţii”, a susţinut Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, necesarul de finanţare al României este acoperit aproape 97% pentru acest an.

“Am găsit acele documente prin minister când se discuta anul trecut, în septembrie, cu Fondul Monetar când, după discuţiile cu Fondul Monetar, s-a făcut acel document în Guvern unde se spunea foarte clar că nu vor creşte pensiile cu 40%. Nu avem în calcul un împrumut de la FMI. Necesarul de finanţare este acoperit aproape 97% pentru anul acesta. Deci, nu avem nicio problemă de finanţare”, a mai spus Florin Cîţu, potrivit Agerpres.ro.