Impredictibilitatea cadrului legislativ reprezintă principala barieră împotriva creditării, a motorului care finanţează un produs intern brut şi deci bunăstarea individuală, a afirmat, joi, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu.

“De vreo opt ani, noi facem un studiu anual, un barometru al băncilor în care bancherii transmit constant în fiecare an că principala barieră împotriva creditării, a motorului care finanţează un produs intern brut şi, deci bunăstarea individuală, principala barieră este dată de impredictibilitatea cadrului legislativ. Aş adăuga şi eu aici: impredictibilitatea şi inovaţia cadrului legislativ pentru că suntem obişnuiţi să avem exemple nemaiîntâlnite în lume, pentru că suntem obişnuiţi să trecem cu uşurinţă peste ele.

Câţi dintre oamenii importanţi din perspectivă profesională, elitistă ştiu că ieri noi aşteptam concluzia Curţii Constituţionale cu privire la plafonarea dobânzilor în industria bancară? Câţi ştiu că această aşteptare a fost amânată de patru ori şi că ne aşteptăm să mai fie amânată? Ce înseamnă asta asupra investiţiilor în economia României? Înseamnă că de la o dată la cealaltă foarte multe decizii au fost amânate pentru că această concluzie duce la o decizie de investire sau de non investire”, a declarat Florin Dănescu, la cea de-a doua ediţie a Forumului Naţional de Drept Bancar.

Preşedintele executiv al ARB a precizat că suma tuturor investiţiilor făcute în România de la Revoluţie încoace, respectiv soldul investiţiilor străine directe, este de circa 56% din PIB, comparativ cu Bulgaria – 87% sau Ungaria – 211%.

“Putem măsura impactul acestei impredictibilităţi asupra vieţii noastre? Putem măsura cu cât influenţează investiţiile în România această impredictibilitate? Suma tuturor investiţiilor făcute în România de la Revoluţie încoace, soldul investiţiilor străine directe este de vreo 56% din PIB. Eu am crezut că este o cifră bună când am citit-o prima dată, apoi am aflat că Bulgaria are 87% şi, de exemplu, Ungaria are 211% soldul investiţiilor străine directe din produsul intern brut”, a atras el atenţia.

Florin Dănescu a subliniat că numai între 2014 şi 2018 au fost 50 de legi noi împotriva industriei bancare.

Florin Dănescu: Noi, băncile din România, reprezentăm 76% din totalul finanțării României

Oficialului ARB a confirmat faptul că Ministerul Finanţelor Publice caută, împreună cu băncile, o soluţie pentru amânarea plăţii ratelor pentru clienţii băncilor după 1 ianuarie 2021.

“Sigur că în ianuarie, cum distinşii mei antevorbitori spuneau că vedem ce facem la anul. Preşedintele boardului nostru scria mai deunăzi că noi suntem acum sub anestezie. Aceste credite amânate la plata ratelor sunt nişte credite în anestezie, sub anestezie, dacă permiteţi o comparabilitate cu domeniul medical, şi vedem în ianuarie cum ne trezim din această anestezie. Trebuie să privim acest risc. Aceasta nu este o ştire negativă şi nici pozitivă. Este o ştire profesionistă a unui economist. Şi trebuie să vedem dacă această prelungire de care se vorbeşte are elementele necesare. Să discutăm principial”, a afirmat Florin Dănescu, la “Banking Forum Online”.

Dănescu: o eventuală prelungire a amânării ratelor ar trebui să se acorde în funcţie de nevoi

“De asemenea, este necesar să se dea această prelungire după nevoi. Oarecum trebuie privit care sunt domeniile care necesită amânare, în ce măsură, cât timp? O abordare ‘Patul lui Procust’ nu este utilă sau recomandabilă pentru că resursele sunt puţine şi în continuare cuvântul de ordine este să folosim cât mai eficient şi la momentul potrivit resursele puţine pe care le avem”, a susţinut Dănescu.