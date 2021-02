FNGCIMM anuță rezultate istorice pentru 2020, prin acordarea celui mai mare numar de garantii de la infintarea sa, in anul 2002, respectiv 92.241 garantii, cu o valoare de garantare de peste 20,7 mld lei. Evolutia spectaculoasa a activitatii de garantare în anul anterior consta in cresterea cu 185% a numarului de garantii acordate si cu 511% a valorii acestor garantii fata de anul 2019.

Potrivit Fondului de Garantare, cele mai multe garantii au mers către programul IMM Invest. 25.586 de firme au beneficiat de credite

“In anul 2020 am acordat un numar total de 92.241 garantii, cu o valoare de garantare de 20,784,652,327 lei, ceea ce reprezinta 12,8% din numarul total de garantii, respectiv 28,4% din valoarea garantiilor acordate de FNGCIMM in 18 ani de activitate. Aceasta crestere semnificativa se datoreaza in parte contextului economic care a favorizat interventia si utilitatea unui instrument de sustinere anticiclic, si aici se remarca in mod deosebit programul IMM INVEST ROMANIA.

Programul a deblocat ramuri intregi ale economiei prin facilitatile de garantare si subventionare a costurilor finantarii, prin sinergia creata cu sistemul bancar si parteneriatul in baza caruia am putut oferi rapid solutii de finantare optime, atat pentru mentinerea in viata a IMM-urilor aflate in dificultate, cat si pentru finantarea companiilor pentru care criza a adus oportunitati de dezvoltare.

Garantiile acordate prin Programul IMM Invest Romania sunt deja acoperite prin taxele si impozitele platite de aceste companii, prin faptul ca si-au continuat activitatea si au contribuit cu 13 miliarde de lei la buget. Nu in ultimul rand, merita amintite masurile organizatorice pe care le-am luat intr-o perioada extrem de scurta, pentru a intari capacitatea instutitionala a FNGCIMM care a devenit un pilon important pentru sustinerea si relansarea economiei in contextul crizei actuale.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

La data de 1 ianuarie 2020, FNGCIMM administra trei programe guvernamentale, Prima Casa, Investeste in Tine si Prima Masina, dedicate persoanelor fizice, cu un numar de 20.067 acordari, care reprezentau circa 83,5 % din cele 24.016 garantii emise in anul 2019, restul de 16,5% fiind garantii din surse proprii acordate prin programele Start-up Nation, OPTIMM, garantii Plafon, precum si garantii si scrisori de garantie acordate din surse primite in administrare de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

FNGCIMM: 16.102 garanții acordate în 2020. De la începutul Programului, peste 305.000 de români au luat un credit ipotecar garantat de Stat. 3 din 4 credite ipotecare au fost accesate prin Programul Prima Casă

Programul Noua Casa, continuator al programului Prima Casa, operationalizat in partea a doua anului 2020, a contribuit la deblocarea creditului ipotecar prin facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. Impreuna, cele doua programe, Prima Casa, si Noua Casa sunt responsabile de acordarea a 16.102 garantii, pentru credite de aproximativ 3,6 miliarde lei.

De la data de 17.09.2020, cand a fost incarcata prima solicitare de garantare pe Noua Casa, au fost acordate 7.882 garantii, in valoare de 999,3 milioane lei, ce sustin finantari in valoare de 1,95 miliarde de lei.

Potrivit FNGCIMM, cifrele demonstreaza ca noul program este adaptat necesitatilor de locuire actuala si raspunde dorintei romanilor de a avea acces la o locuinta in proprietate, cu un confort sporit. Programul este digitalizat prin utilizarea aplicatiei web-plafon si a semnaturii electronice si are un plafon total de garantare alocat in anul 2021 de 1,5 miliarde lei.

De la declansarea crizei sanitare, FNGCIMM a lansat cinci programe noi pentru a raspunde la provocarile economico-financiare generate de catre pandemia COVID-19. Citeste AICI

Avand in vedere decizia Comisiei Europene de prelungire a Cadrului Temporar de Ajutor de Stat pana la sfarsitul anului 2021, FNGCIMM estimeaza in anul curent, dublarea numarului de finantari, avand la baza toate Programele aferente Planului National de Investitii si Relansare Economica, din care mentionam: IMM Invest (continuare), Agro IMM Invest (program nou), IMM Leasing de Echipamente si Utilaje (program lansat initial la finele anului 2020) si nu in ultimul rand IMM Factor (program care va sustine cashflow-ul intreprinderilor mici si mijlocii).