Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunta lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020 prin Hotararea de Guvern nr.112/2020, publicata in Monitorul Oficial nr.100 din data de 11 februarie 2020.

Programul Prima Casa 2020 beneficiaza de aceleasi conditii de garantare din partea statului roman, in favoarea finantarilor acordate de catre cele 14 banci participante in program: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Leumi Bank si Intesa Sanpaolo Bank.

”La finalul anului 2019, Programul Prima Casa inregistra peste 260.000 de garantii si promisiuni de garantare, acordate pentru achizitionarea sau constructia de locuinte, pe intreg teritoriul Romaniei. Avem satisfactia de a implementa un program guvernamental, care a impactat pozitiv viata foarte multor romani, fie ca au fost beneficiari directi ai programului, vanzatori, antreprenori sau profesionisti implicati in sectoarele economice conexe.

Suntem pregatiti pentru lansarea unei noi etape in derularea programului Prima Casa, cu fluxuri de lucru optimizate, adaptate nevoilor beneficiarilor si partenerilor nostri, mentinand acelasi angajament de a oferi celor care apeleaza la noi, sansa de a-si implini visul, poate cel mai drag romanilor, acela de a avea o casa.”- a declarat Dumitru Nancu, Director General al FNGCIMM.

În primele 10 luni din 2019, românii au cumpărat peste 14.000 de locuințe cu garanții de la stat

Conform FNGCIMM, de la începutul anului 2019 şi până la finele lunii octombrie 2019, au fost acordate 14.052 garanţii, în valoare totală de 1,3 miliarde de lei, precum şi 4.344 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,5 miliarde de lei.

De la lansarea Programului în anul 2009 până la finalul anului 2019 au fost acordate peste 260.000 garanţii.

Programul “Prima casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in contul statului iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta:

40% pentru locuinte aflate in exploatare curenta pe perioade mai mari de 5 ani de la data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

50% locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi au data de emitere/incheiere cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.

Sunt considerate locuinte noi:

a) locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de consolidare/interventie au data de emitere/incheiere cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

b) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

c) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.

Strategia guvernamentala a Programului Prima Casa are in vedere reducerea graduala a interventiei statului in procesul de creditare ipotecara prin garantare, in contextul dezvoltarii pietei creditului ipotecar si a cresterii accesului populatiei la produsele standard ale bancilor.