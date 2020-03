Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) poate acorda sprijin companiilor şi sectorului financiar prin preluarea parţială a riscurilor de credit, facilitând în acest fel accesul la finanţare în condiţii şi la costuri cât mai avantajoase pentru reducerea impactului COVID-19 asupra mediului de afaceri.

Impactul COVID-19 asupra mediului de afaceri este inca la inceput iar continuarea activitatii si finantarea companiilor, vor fi prioritatile perioadei urmatoare, pentru mediul de afaceri si cel financiar.

Potrivit unui comunicat al FNGCIMM, finanţarea investiţiilor sau a activităţii curente a IMM-urilor, pe perioade scurte, medii sau lungi, se poate face solicitând băncilor partenere accesarea garanţiilor financiare oferite de FNGCIMM. Procesul de acordare va fi simplu şi rapid, pe baza aceleiaşi documentaţii solicitate la acordarea creditului, fără alte deplasări sau costuri suplimentare.

“Garanţiile financiare sunt instrumente anticiclice intens utilizate în atenuarea şocurilor economice asupra mediului antreprenorial, cu efecte semnificative în perioadele de criză şi post-criză, iar din această perspectivă îi asigurăm pe toţi beneficiarii şi partenerii noştri că FNGCIMM oferă un parteneriat solid pentru continuarea activităţii companiilor. Transmitem acelaşi mesaj de susţinere şi pentru clienţii noştri, care au achiziţionat Prima Casă, Prima Maşină sau au accesat programul guvernamental, ‘Investeşte în tine’ “, a declarat Dumitru Nancu, director general FNGCIMM.

Potrivit sursei citate, FNGCIMM este un partener activ al autoritatilor, in identificarea si operationalizarea altor masuri economice destinate sustinerii intreprinzatorilor, in aceasta perioada dificila. Institutional, dispune de capacitatea de analiza pentru a acorda garantii beneficiarilor care activeaza in diferite sectoare economice, are capacitatea tehnică (norme/proceduri interne, sistem informatic) si capacitatea organizatorica (personal specializat si cu experienta, retea nationala de unitati teritoriale) pentru intensificarea activitatilor de finantare-garantare in baza conventiilor de lucru semnate cu peste 25 de institutii finantatoare si sub supravegherea prudentiala a BNR.