Zeci de mii de romani au deja economiile plasate în fonduri de investiții, iar valoarea acestor economii este de 24,92 miliarde lei. Cea mai buna performanta anuala a unui fond în lei, în 2019, a fost de 42,9%, iar cea mai buna performanta a unui fond în euro a fost de 27,4%. În ultimul an, performanta medie a fondurilor în moneda nationala a fost de 14,3%, în timp ce peformanța medie a celor în euro a fost de 7,4% și cea a celor denominate în dolari de 5,2%, potrivit buletinului de analiza SmartFin.

Paleta de fonduri mutuale este generoasa si ai de unde alege! Pe piață sunt 97 de fonduri mutuale

Fondurile mutuale romanesti au avut o evolutie in general favorabila in luna decembrie 2019. Cea mai buna performanta anuala a unui fond in lei a fost de 42,9% pentru fondul ETF -BET Tradeville, urmata de 40,1% pentru fondul Certinvest BET Index si 38,6% pentru fondul Certinvest XT Index.

In ceea ce priveste fondurile denominate in EUR, cea mai buna performanta anuala a fost inregistrata de BRD Actiuni Clasa E cu +27,4%, urmata de Audas Piscator cu 16,2% si BT Index Austria ATX cu 15,3%. Cea mai buna performanta a unui fond in USD pentru ultimul an a fost de 5,8%, si a fost obtinuta de fondul BRD USD Fond.

In ultimul an, performanta medie a fondurilor in RON a fost de 14,3%, in timp ce peformanta medie a celor in euro a fost de 7,4%, iar cea a celor denominate in dolari de 5,2%.

In medie, in luna decembrie 2019 fondurile de obligatiuni in RON au adus un castig mediu de 0,4%, fata de o medie de 4,2% in ultimul an, in timp ce fondurile de actiuni in RON au adus in medie un castig de 0,0%, fata de o medie in ultimele 12 luni de 28,3%.

Piata fondurilor de investitii Decembrie 2019

Numar total de fonduri mutuale: 97 Numar total de investitori: 344.495 Active nete totale: 24,92 miliarde lei Intrari/Iesiri nete in Decembrie 2019: +0,235 mld lei



Activele nete totale ale celor 97* de fonduri mutuale romanesti au atins 24,92 miliarde lei la sfarsitul lunii decembrie, in timp ce numarul total de investitori in aceste fonduri a fost de 344.000. Fondurile mutuale romanesti au inregistrat intrari nete de 0,235 miliarde lei in luna decembrie.

In luna decembrie 2019, numarul de investitori in fonduri a crescut cu 1% comparativ cu luna anterioara si cu 13% comparativ cu acum 5 ani. In decembrie, valoarea activului net al fondurilor de investitii deschise romanesti a crescut cu 1% comparativ cu ultima luna si cu 30% comparativ cu acum 5 ani. Fondurile de actiuni cumulau 4% din numarul total de investitori in fonduri romanesti si 6% din totalul activelor nete ale acestora. Pentru fondurile de obligatiuni aceste procente erau de 62%, respectiv de 71%.

În decembrie 2019 ->> Titluri de stat RON: scadere cuprinsa intre 10 si 30 puncte procentuale pe toata curba de randament -> apreciere indicele titlurilor de stat romanesti BROMA (+0,72% in decembrie si +5,62% in ultimul an). Titluri de stat EUR: modificari minore pe curba de randament. Actiuni locale: evolutii mixte in decembrie cuprinse intre -1,09% indicele BET-NG si +1,21% indicele BET-FI, se mai arata in analiza SmartFin.