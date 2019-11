Fondurile de pensii private Pilon II au avut un randament mediu anualizat de 8,4% în toată perioada de funcţionare a sistemului de pensii private, peste rata totală a inflaţiei din această perioadă.

Pentru PIlonului II, fondurile au generat, pe toata perioada de functionare, un randament total de 150,9% (adica 8,4% anualizat), corespunzator unui castig net in valoare de 12,1 miliarde lei (peste 2,5 miliarde euro), peste contributiile pe care fondurile le-au primit in administrare de-a lungul timpului.

PILONUL II, randament dublu față de inflație, clienți în crestere

La finalul anului 2018, 7.250.299 de români aveau încredere în cei șapte administratori ce le administrau fondurile de pensii din Pilon II , iar după nouă luni, numărul participantilor a crescut până la 7.376.859 participanți.

Activele nete ale fondurilor de pensii private obligatorii erau de 59.114 miliarde de lei, în creștere față de martie 2019, când totalizau 51.081 miliarde

Contributia medie efectiva in Pilon II era la inceput de an de 159, 8 lei, iar dupa nouă luni, la final de septembrie, aceasta era în valoare de 179, 2 lei.

Plătile realizate de fondurile de pensii către beneficiarii DIP (deces, invaliditate, pensionare)

Potrivit APAPR, fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu + Pilonul III facultativ) au realizat, de la înființare și până la finele lunii septembrie 2019, plati in valoare de 454,7 mil. RON (95,7 mil. euro) către un număr de 63.153 de participanți și mostenitori.

Sumele sunt aproximativ egal împărtite între fondurile de pensii obligatorii și cele facultative (226 mil. RON la Pilonul II, 228 mil. RON la Pilonul III), in timp ce cazurile de plata sunt mai multe la Pilonul III (peste 38.000, fata de 25.000 la Pilonul II).

În total, cele două fondurile de pensii au făcut până acum plăți de 95,7 milioane euro catre un numar de 63.153 de beneficiari/mostenitori.

Cum au investit fondurile din Pilonul II banii tăi – luna septembrie 2019:

Titluri de stat – 61,4%

Obligatiuni municipale – 0,5%

Obligatiuni supranationale – 2,3%

Obligatiuni corporative – 7,1%

Conturi bancare – 4,6%

Actiuni listate – 21%

Fonduri mutuale – 3,1%

Instrumente derivate – 0%

Instrumente alternative – 0,1%

Administratorii din Pilon II și denumirea fondului :

NN / NN

ALLIANZ-TIRIAC / AZT Viitorul tau

METROPOLITAN LIFE / Metropolitan Life

AEGON /Vital

GENERALI / Aripi

BCR / BCR

BRD / BRD

APAPR a derulat in ultima luna si jumatate o campanie de informare (online + TV), pentru a conștientiza importanța pensiei și a veniturilor suplimentare la varsta pensionării. 180.000 de participanti la fondurile de pensii private au accesat în aceasta perioada site-ul www.proprietardepensie.ro pentru a se informa in legatura cu pensia privata: la ce fond contribuie, date generale, valoarea acumulata in contul personal, etc.

În toată această perioadă, peste 520.000 de români au accesat site-ul www.proprietardepensie.ro (care a depasit 1 milion de afisari), au aflat informații despre pensiile private, despre calitatea lor de participant și despre sumele acumulate în conturile personale.

AICI, pe site-ul ASF, poți afla detalii despre fondul care iți administrează banii din Pilonul II.

Dacă știți deja la ce fond contribuiți, verificati-vă contul AICI