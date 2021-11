In primele 9 luni din 2021, Grupul BRD a înregistrat un rezultat net de 920 milioane RON în primele 9 luni din 2021, o creștere de +24,7% în dinamică anuală, de la 738 milioane RON în primele 9 luni din 2020. Acest rezultat a condus la o îmbunătățire a ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii cu 1,2 puncte, la 12,5% în primele 9 luni din 2021, de la 11,3% în primele 9 luni din 2020, potrivit BRD.

Rata de adecvare a capitalului a atins 26,9% la finalul lunii septembrie 2021 (BRD, nivel individual), în comparație cu 28,2% la finalul lunii septembrie 2020.

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 30 septembrie 2021 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

– Activitate comercială accelerată:

* producție excepțională de credite acordate persoanelor fizice, cu cele mai bune 9 luni înregistrate vreodată, +48% în dinamică anuală și +21% față de primele 9 luni din 2019

* performanță excelentă în activitatea de finanțare a companiilor (+18,8% în dinamică anuală și +19,5% față de finalul lunii septembrie 2019), determinată atât de segmentul IMM (+28% în dinamică anuală), cât și de cel al companiilor mari (+17% în dinamică anuală)

* participare foarte activă în cadrul programului IMM Invest, cu credite aprobate în valoare de peste 1 miliard de lei, pentru peste 1.000 de companii.

* activitate de leasing dinamică, cu o creștere a portofoliului de +13% în dinamică anuală

* adoptarea pe scară tot mai mare a canalelor digitale, numărul de clienți ce utilizează activ banca la distanță a crescut cu +13% în dinamică anuală

* activitatea de administrare a activelor a crescut cu +29% în dinamică anuală și +21% față de septembrie 2019

– Atingerea unei etape strategice în planul dezvoltării digitale odată cu lansarea pentru clienții persoane fizice, a inițierii relației de afaceri și a acordării de credite de consum, 100% online

– Venit net bancar mai mare cu 1,2%, de 2.335 milioane RON in primele 9 luni din 2021, susținut de volumele în creștere, ce au compensat impactul ratelor mai scăzute ale dobânzilor de piață

– Evoluția cheltuielilor operaționale reflectă în principal investițiile în livrările digitale tangibile, în timp ce costurile de personal au fost menținute sub control strict

– Indicatori solizi privind riscul de credit ce reflectă calitatea solidă a bazei de active și activitatea de recuperare eficientă: nivel scăzut al ratei NPL, la 3,2% și rată ridicată de acoperire a creditelor neperformante, 75,3% la finalul lunii septembrie 2021

– Profitul net aferent primelor 9 luni, +25% față de perioada similară a anului trecut, de 920 milioane RON (față de 738 milioane RON în primele nouă luni din 2020) având în vedere activitatea comercială dinamică și eliberarea netă de provizion.

“Economia României a înregistrat o revenire foarte dinamică în al doilea trimestru al anului 2021, pe fondul condițiilor de afaceri și de percepție mai bune, punând bazele unei creșteri solide a PIB în 2021. Cu toate acestea, sunt prezente riscuri din reapariția pandemiei și din turbulențele de pe piața energiei. Pe de altă parte, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în septembrie, de către Comisia Europeană poate fi una dintre marile șanse ale României de a-și impulsiona creșterea, alături de alte programe naționale de dezvoltare.

În primele nouă luni ale anului 2021, într-un context macroeconomic în îmbunătățire, dar încă volatil, activitatea noastră a accelerat. Producția de credite acordate persoanelor fizice a fost excepțională, cu o creștere de aproape 50% față de aceeași perioadă a anului trecut și peste +20% față de 2019. Creșterea solidă a activității de finanțare a companiilor (+19%) a fost alimentată de o creștere puternică atât pe segmentul IMM-urilor, cât și pe cel al clienților companii mari.

Am observat, de asemenea, o utilizare intensivă a gamei noastre extinse de soluții de economisire, cu consolidarea în continuare a bazei noastre largi de depozite, creșterea cu două cifre a activelor in administrare, precum și aproape o dublare a primelor brute subscrise pentru asigurările de viață cu componentă investițională.

Am accelerat ritmul adoptării digitale, numărul clienților care folosesc în mod activ canalele la distanță fiind de aproape 800.000. Înrolarea și creditarea de consum 100% online sunt acum disponibile. De asemenea, am lansat și alte funcționalități ale YOU BRD, aplicația noastră de mobile banking, ghidați constant de dorința de a îmbunătăți experiența clienților noștri. Bazându-se pe o activitate comercială în expansiune, BRD a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2021 o performanță financiară solidă. Produsul net bancar a crescut, impulsionat de veniturile din comisioane, în timp ce datorită activității comerciale foarte dinamice, venitul net din dobânzi a afișat o rezistență solidă la scăderea importantă a ratelor de piață. Gestionarea costurilor a rămas în centrul atenției, în timp ce am continuat să investim și să realizăm transformarea digitală. Efectele cumulate ale revenirii economice și ale recuperărilor continue din portofoliul neperformant s-au tradus prin reluări nete ale costului riscului. BRD își reafirmă angajamentul față de un parteneriat pe termen lung cu clienții săi și rămâne un actor de încredere al economiei românești”, a declarat François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Activitate comercială dinamică pe toate liniile

Soldul creditelor, inclusiv leasing, a continuat sa afișeze o performanță solidă, crescând cu aproape 8% fata de septembrie 2020, pe baza unei activităti de creditare dinamice pe toate liniile. Producția de credite acordate persoanelor fizice a înregistrat o redresare remarcabilă față de aceeași perioadă a anului trecut (+48% în dinamică anuală), marcând totodată o creștere semnificativă față de nivelul din 2019, în special în ceea ce privește creditele imobiliare (+40% în dinamică anuală).

Creditarea companiilor prezintă o performanță foarte robustă, +19% în dinamică anuală. Activitatea dinamică a IMM-urilor s-a tradus într-o creștere de +28% an pe an, beneficiind în special de o participare activă în cadrul programului IMM Invest, cu credite aprobate în valoare de peste 1 miliard de lei, pentru peste 1.000 de companii, din care 33% către sectorul agricol prin subprogramul AGRO IMM Invest. Creșterea puternică a activității de finanțare a companiilor mari (+17% în dinamică anuală) reconfirmă BRD ca jucător de top pe acest segment.

Depozitele clienților au înregistrat un avans de +12% în dinamică anuală. Creșterea a fost determinată în principal de segmentul companiilor (+21% în dinamică anuală), atât pentru IMM-uri, cât și pentru clienții mari companii, înregistrându-se o creștere de două cifre. Înclinația crescută spre economisire declanșată de pandemia prelungită s-a stabilizat la un nivel similar ratei de creștere anuale din trimestrul precedent, conducând la constituiri de depozite de la persoane fizice mai mari cu +5,3% în dinamică anuală. Segmentul companiilor mici a continuat să contribuie, de asemenea, la avansul depozitelor, cu o creștere consistentă de 18,7% în dinamică anuală. În paralel, activitatea de administrare a activelor a înregistrat o creștere substanțială la 5,1 miliarde lei la finalul lunii septembrie 2021, în creștere cu +29% în dinamică anuală și cu +21% față de septembrie 2019.

BRD a atins o țintă strategică importantă în planul transformării sale digitale prin lansarea a două fluxuri 100% online, pentru clientii persoane fizice, inițierea relației de afaceri și acordarea de credite de consum. Această lansare pe piață îmbogățește panoul de livrări digitale recente menite să îmbunătățească experiența clienților noștri: You BRD, aplicația de mobile banking ale cărei funcționalități sunt extinse rapid și în mod continuu și facilitarea plăților prin Apple Pay și Google Pay pentru cardurile Mastercard și Visa. Accentul sporit pe accelerarea digitalizării este vizibil și în creșterea anuală de +13% a numărului de clienți care utilizează în mod activ canalele la distanță, la sfârșitul lunii septembrie 2021. În plus, numărul tranzacțiilor prin canale electronice este în creștere rapidă, cu +32% în primele noua luni din 2021.

Profitabilitate semnificativ crescută

In primele 9 luni din 2021, venitul net bancar al Grupului BRD a atins 2,335 milioane RON, în creștere cu 1,2% în comparație cu perioada similară a anului trecut. Această dinamică pozitivă a fost determinată de creșterea solidă a veniturilor nete din comisioane, mai mari cu aproape 10% în dinamică anuală în primele 9 luni din 2021, pe fondul creșterii volumelor de tranzacții ale clienților. Pe de altă parte, venitul net din dobânzi a rămas rezilient (-1,5% în dinamică anuală în primele 9 luni din 2021), efectul ratelor de dobânda de piață mai mici (media ratei de dobândă ROBOR la 3 luni, -90 puncte de bază an/an) fiind temperat de creșterea volumelor.

Cheltuielile operaționale au totalizat 1.220 milioane RON în primele 9 luni din 2021 în comparație cu 1.188 milioane RON în primele 9 luni din 2020, în creștere cu 2,2% în dinamică anuală, excluzând contribuția mai mare la Fondurile de Garantare și Rezoluție. Cheltuielile de personal au fost menținute la același nivel cu anul trecut, efectul de volum (-374 angajați, echivalent normă întreagă, față de finalul lunii septembrie 2020) compensând impactul de preț, pe fondul pieței tensionate a muncii. Creșterea altor cheltuieli (+5% în dinamică anuală față de primele 9 luni din 2020) a fost legată în principal de investițiile IT care susțin accelerarea vizibilă a planului de dezvoltare digitală al Băncii.

Având în vedere evoluțiile de mai sus, indicatorul cost / venit la nivelul Grupului BRD a înregistrat o creștere ușoară de 0,5 puncte, atingând 50,1% în primele 9 luni din 2021 față de 49,6% în primele 9 luni din 2020, excluzând contribuțiile cumulate la Fondurile de Garantare și Rezoluție. Calitatea portofoliului de credite continuă să fie solidă, rata NPL fiind de 3,2% la finalul lunii septembrie 2021, în scădere de la nivelul de 3,4% la finalul lunii septembrie 2020. Rata de acoperire a creditelor neperformante ramane de asemenea solidă, la 75,3% la finalul lunii septembrie 2021 (76,4% la finalul lunii septembrie 2020). În ceea ce privește costul riscului, primele 9 luni ale anului 2021 au fost influențate pozitiv de revenirea economică și recuperările continue aferente portofoliului de credite neperformante, ce au rezultat intr-o eliberare netă de provizion de 42 milioane RON, comparativ cu o cheltuială netă de 253 milioane RON în primele 9 luni din 2020.