Gabriela Nistor, director general adjunct la Banca Transilvania, cu responsabilități în aria de retail banking și rețea, va fi noul director general al Idea::Bank. Lider cu experiență, Gabriela Nistor lucrează pentru Banca Transilvania încă din 1995. În ultimii 17 ani a coordonat activitatea de retail, private banking și rețea, iar din 2013 este director general adjunct al băncii. A reprezentat banca în mai multe consilii de administrație ale companiilor Grupului BT.

Totodată, Gabriela Nistor est Președintele Comitetului Executiv al Visa Romanian Member Forum (din 2008) și Vicepreședintele Asociației Române a Băncilor (din 2022). Gabriela Nistor are o diplomă de EMBA University of Sheffield și a fost finalistă Study UK Alumni Awards 2021, categoria Professional Achievements pe Europa.

Planul Băncii Transilvania este să construiască o bancă 100% digitală în jurul Idea::Bank, pentru segmentele de clienți care au apetit pentru banking la distanță. Dacă achizițiile anterioare de bănci au contribuit datorită mărimii lor la consolidarea BT, Idea::Bank face parte din strategia de accelerare a transformării digitale a Băncii Transilvania.

„Sunt deosebit de onorată de această provocare de a construi prima bancă exclusiv digitală <made in Romania>. Sunt încrezătoare că vom continua succesul Băncii Transilvania în noua bancă a Grupului BT, care are ca fundație Idea::Bank, pregătind astfel Grupul BT și mai mult pentru viitor. Avem ambiții mari și alocăm toate resursele necesare și, ca de obicei, punem suflet în proiectul care începe acum. Mulțumesc echipei mele de retail banking din Banca Transilvania pentru tot ce am construit până acum împreună, top managementului BT pentru încredere și aștept cu nerăbdare să mă alătur noii echipe”, declară Gabriela Nistor.

Exercitarea noii funcții va începe odată cu obținerea aprobărilor din partea autorităților de supraveghere.

Comitetul de Direcție Idea::Bank este format, de asemenea, din Sinan Kircali – Vicepreședinte Executiv Operațiuni, Alin Fodoroiu – Vicepreședinte Executiv Business și Sorin Dumitrescu – Vicepreședinte Executiv Risc. Mioara Popescu, Președinte Executiv al Comitetului de Direcție și Președinte al Consiliului de Administrație Idea::Bank, va fi în continuare Președinte CA Idea.

Acordul de achiziție Idea::Bank a fost semnat în octombrie 2021. De atunci cele două bănci și-au desfășurat activitatea separat, iar integrarea a fost realizată cu ajutorul angajaților ambelor bănci.