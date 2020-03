Garanti BBVA Romania și-a informat clientii ca intelege pe deplin provocarile si incertitudinile cauzate de pandemia Covid-19 si depune toate eforturile pentru a sprijini clientii in aceasta perioada dificila.

“Trecem cu totii printr-o perioada speciala si ne simtim responsabili sa ne ajutam clientii, mai ales in aceste conditii exceptionale, care necesita ca noi toti sa ne sprijinim si sa functionam ca o singura echipa.

Incurajam toti clientii sa utilizeze canalele digitale, prin serviciul de internet banking si aplicatia de mobile banking, pentru a realiza preponderent tranzactiile de acasa.

Incercam sa gasim noi solutii pentru a sprijini mai departe nevoile financiare ale clientilor”, se arat[ ]n mesajul b[ncii.

Potrivit Garanti BBVA, persoanele afectate de Covid-19, pot primi ajutor personalizat. Clienții băncii pot face cereri telefonic sau prin e-mail

“Pentru persoanele fizice, cu credite ipotecare sau de nevoi personale, daca sunteti in carantina, auto-izolare sau afectati temporar de Covid-19, va rugam sa ne contactati telefonic in agentii sau prin e-mail la contact@garantibbva.ro. In baza cererilor putem amana plata ratelor cu pana la 3 luni.

Pentru persoanele juridice, daca sunteti in carantina, auto-izolare sau intampinati alte probleme ce va impiedica sa achitati la timp creditele, va rugam sa contactati agentia de care apartineti prin telefon sau e-mail”, se mai precizează în mesajul băncii.