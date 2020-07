Grupul Garanti BBVA România a înregistrat venituri nete de 263,1 milioane RON în prima jumătate din 2020. Potrivit băncii, în perioada ianuarie-iunie 2020, volumul total al creditelor Grupului a ajuns la 8,66 miliarde RON, în timp ce activele totale au fost de 12,03 miliarde RON.

La nivel individual, Garanti BBVA a înregistrat un venit net de 209,1 milioane RON, cu o creștere de 3,8% față de rezultatul din prima jumătate a anului 2019. Strategia băncii de a pune clientul în centrul activităților sale a dus la o creștere a portofoliului de clienți cu 1,4%, la peste 426.000.

Profitul net realizat în primele 6 luni ale anului 2020 a fost de 55,3 milioane RON. În această perioadă caracterizată de incertitudine, volumul depozitelor a crescut cu 15,6% în cazul clienților individuali și cu 14,3% în cazul clienților IMM.

„2020 este un an plin de provocări, diferit de oricare altul din ultimul deceniu. Strategia noastră de a favoriza o creștere sănătoasă și organică, şi nu o expansiune pe termen scurt, riscantă, ne-a plasat într-o poziție puternică în această perioadă incertă. Prin urmare, modelul nostru solid de afaceri ne-a permis să ne adaptăm rapid la noul context și să luăm deciziile adecvate. În timpul măsurilor de izolare, am rămas alături de clienții noștri, oferindu-le îndrumări și soluții adaptate nevoilor lor unice, pentru a putea face față numeroaselor provocări ridicate de actuala perioadă. Am depus toate eforturile necesare pentru a-i ajuta să amâne ratele sau să reeșaloneze creditele contractate, oferind, în același timp, servicii bancare de încredere, sigure, disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pe canalele noastre digitale. În această perioadă dificilă, suntem alături de clienții noștri și îi ajutăm să își realizeze planurile și să prospere. De asemenea, o parte semnificativă a angajaților Grupului lucrează în continuare de acasă, deoarece ne menținem poziția prudentă și continuăm să acordăm prioritate sănătății echipei și comunității noastre”, a declarat Ufuk Tandoğan, CEO al Grupului Garanti BBVA România.

În primele șase luni ale anului, rețeaua POS a crescut cu 17%, până la 14,085 de unități, ca parte a eforturilor băncii de a asigura tranzacții sigure pentru clienții săi. Numărul total de carduri a ajuns în aceeași perioadă la 306.698.

În primul semestru, cele două instituții financiare nebancare ale Grupului, care operează în domeniul leasingului și al creditelor de consum, au înregistrat, de asemenea, rezultate bune, cu un venit net cumulat de 54 de milioane de lei și un profit net cumulat de 13,1 milioane RON, la sfârșitul lunii iunie.

Grupul Garanti BBVA România este deținut de Garanti BBVA Turcia (TGB) al cărui acționar majoritar este grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). În prima jumătate a anului 2020, Garanti BBVA Turcia a înregistrat un venit net consolidat de 3,33 miliarde TL (434,33 milioane EUR) și un volum al activelor de 486,66 miliarde TL (63,45 miliarde EUR), în timp ce contribuția sa în economie s-a reflectat printr-un portofoliu de credite cash și non-cash în valoare totală de 367,14 miliarde TL (47,87 miliarde EUR).