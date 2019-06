UniCredit a fost recunoscută de comisia editorială a revistei Global Finance drept cel mai bun sub-custode în 2019 din Europa Centrală și de Est (CEE) și totodată a câștigat recunoașterea în șase țări: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Serbia și Slovenia.

În procesul de determinare a câștigătorilor din fiecare regiune și țară, consiliul editorial Global Finance a analizat studii de piață, date din surse specializate și informațiile primite din partea băncilor, pentru a selecta instituțiile care oferă în mod consecvent cele mai bune servicii pe piețele locale. Printre criteriile de selecție s-au numărat relațiile cu clienții, calitatea serviciilor, prețurile competitive, gestionarea adecvată a situațiilor excepționale, platformele tehnologice, operațiunile post-decontare, planurile de continuitate a afacerii și cunoașterea reglementărilor și practicilor locale. De asemenea, Global Finance a obținut informații și din partea clienților sub-custozilor. Performanța a fost evaluată pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018.

„Suntem încântați să fim recunoscuți de Global Finance drept cel mai bun furnizor de servicii de sub-custodie din regiunea CEE și în șase dintre piețele locale. Suntem hotărâți să le oferim clienților noștri cele mai bune servicii, iar recunoașteri precum cea oferită de Global Finance demonstrează realizările echipelor noastre în înțelegerea nevoilor clienților. Toate acestea au fost posibile datorită atât prezenței locale extinse a UniCredit, cât și expertizei noastre și cunoștințelor solide despre piață. De asemenea, sectorul instrumentelor financiare a fost o prioritate pentru noi, fapt demonstrat de efortul nostru continuu de a ne îmbunătăți și de a armoniza oferta de produse și servicii, de a automatiza procesele-cheie de pe piețele noastre și de a oferi clienților noștri cele mai eficiente opțiuni.”, a declarat Andrea Diamanti, Head of CEE Corporate and Investment Banking and Private Banking UniCredit.