Raiffeisen Bank anunta inceperea cursurilor programului GreenFields Academy, din luna iunie, pe parcursul caruia fermierii romani vor invata sa aplice in propriile ferme practici ale agriculturii integrate durabile și regenerative. Scopul programului este de a contribui la protejarea mediului, prin conservarea resurselor si a biodiversitatii, ajutand totodata fermierii romani sa se adapteze la noile cerinte ale Green Deal, prin menținerea nivelului profitabilitate al fermelor lor. GreenFields Academy va include o grupa de 15-20 de fermieri selectati din toate zonele Romaniei, care pentru 8 luni de zile vor participa gratuit la cursul de formare.

Programul este realizat la initiativa companiilor Syngenta, Microsoft, Horsch, Raiffeisen Bank, RWA Agro, Patrick Valmary Consult și AMAZAG, cu sprijinul Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania si a Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti. Inscrierile in program au loc in perioada 24 mai – 9 iunie. Fermierii care doresc sa se inscrie o pot face direct pe site-ul programului (www.greenfields.ro), unde pot consulta detaliile de desfasurare si criteriile de eligibilitate.

“Sustenabilitatea devine un concept din ce in ce mai important in viețile noastre. Este minunat faptul ca putem organiza un astfel de program in Romania, prin cumularea de expertize diverse, puse laolalta de companii de top din industrie. Peste 74% dintre fermierii romani isi doresc sa faca trecerea catre un sistem de exploatare agricola mai prietenoasa cu mediul, insa, din pacate, nu toți sunt pregatiti pentru asta. Prin acest program avem șansa de a contribui la viitorul agriculturii romanesti, asigurandu-ne ca si copiii nostri vor avea acces la hrana de calitate, produsa sustenabil”, a declarat Laurentiu Asimionesei, reprezentant al companiei AMAZAG, compania fondatoare a programului GreenFields Academy.

Curricula cursului consta intr-un mix de predare online si reuniuni tehnice in camp, realizat sub coordonarea expertului in agricultura integrata durabila, Patrick Valmary. In plus, fiecare dintre entitatile organizatoare vor aduce propriii specialisti pentru a impartasi fermierilor cunoasterea legata de tehnologiile de ultima generatie ale acestor practici agricole.

Fermierii participanti vor invata si vor aplica metode ale tehnologiilor minimum-tillage, no-till, strip-till, vertical-till, tehnica de cultivare simplificata, agricultura conservativa si agricultura circulara, culturi verzi si covoare vegetale, agro-impaduriri, sechestrarea carbonului in sol, metanizare, agricultura digitala si agricultura de precizie.

fe“In calitate de membru responsabil al comunitatii, sustinerea initiativelor care contribuie la o dezvoltare sustenabila a agriculturii romanesti este parte din angajamentul nostru. Programul Greenfileds Academy ofera cunostinte si sprijin tehnic pentru a facilita tranzitia de la agricultura conventionala la agricultura durabila, in conditii de productivitate si profitabilitate ridicata. Alaturi de partenerii nosti vom urmari si masura eficienta practicilor prezentate in curs la fermele participantilor sau pe camp. Suntem increzatori ca acest parteneriat va avea ca rezultat crearea unui grup de fermieri care vor avea intrumentele si informatiile necesare pentru a crea valoare economica, de mediu si sociala, care poate fi transmisa si generatiilor urmatoare”, a declarat Raluca Nicolescu, director aria IMM la Raiffesen Bank.