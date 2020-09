Banca Transilvania lansează o nouă campanie de shopping bancar online, #HappyHomeDays, pentru cei care au planuri pentru casă şi acasă.

Campania vine în perioada 21 – 25 septembrie a.c. cu oferte pentru persoanele care au în plan achiziţionarea unei locuinţe, construire, reamenajare sau redecorarea casei.

Oferta poate fi accesată pe siteul BT şi aduce reduceri şi alte beneficii la creditul imobiliar/ipotecar, creditul de nevoi personale, respectiv la cardul de cumpărături STAR Forte şi Gold. Partenerii BT în această campanie sunt Dedeman şi Vivre.

“Ne-am inspirat pentru tematica acestei campanii din planurile românilor de a avea standarde noi pentru locuinţa lor. Perioada prin care trecem ne-a făcut să descoperim sensuri noi pentru acasă, care a devenit locul în care petrecem mai mult timp cu familia sau locul din care lucrăm. Iar cumpărarea unei case este un eveniment în viaţa oamenilor. Am ales cele mai bune produse pentru #HappyHomeDays pentru a susţine oamenii să îşi îndeplinească visul.” – afirmă Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing & Comunicare, Banca Transilvania.

Oferta #HappyHomeDays:

•Creditul imobiliar/ipotecar în lei pentru achiziţie, modernizare, construire sau refinanţare împrumut de la altă bancă: 5,06% dobândă variabilă (IRCC + 2,65%); zero comision de analiză şi de evaluare. Oferta standard a băncii este 5,36% (IRCC + 2,95%) pentru persoanele care primesc veniturile în cont BT/5,66% (IRCC + 3,25% pentru cei care nu primesc veniturile la BT; 400 de lei comision de analiză, respectiv 500 de lei pentru apartament şi 750 de lei comision de evaluare casă.

•Creditul de nevoi personale Practic BT cu asigurare de viaţă şi şomaj, cu dobânda fixă în lei: 7,49% şi zero comision de analiză. Oferta standard a băncii este 9,5% dobândă pentru persoanele care primesc veniturile în cont la BT/10,5% pentru cei care nu primesc veniturile în cont BT, respectiv 200 de lei comision de analiză.

•Pachet de produse: creditul de nevoi personale Practic BT cu asigurare de viaţă şi şomaj, cu dobândă fixă în lei: dobânda fixă este de 7,25% (faţă de 9,5% pentru persoanele care primesc veniturile in cont la BT/ 10,5% pentru cei care nu primesc veniturile în cont BT) + cardul de cumpărături STAR Forte cu 100 de puncte STAR (echivalentul a 100 de lei) şi 12 rate fără dobândă la Dedeman şi Vivre pentru toate cumpărăturile făcute până la finalul lunii octombrie.

•Cardul de cumpărături STAR Forte: 100 de puncte STAR (echivalent a 100 de lei) şi 12 rate fără dobândă la Dedeman şi Vivre pentru toate cumpărăturile făcute până la finalul lunii octombrie.

•Cardul de cumpărături STAR Gold: 150 de puncte STAR (echivalent a 150 de lei) şi 12 rate fără dobândă la Dedeman şi Vivre pentru toate cumpărăturile făcute până la finalul lunii octombrie.

Până acum, BT a lansat campanii de shopping bancar online cu 15 tematici inspirate din trenduri, evenimente sau sărbători.