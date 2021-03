Haris Hanif, CEO Orange Money, este de părere că există spațiu, pe termen lung, pentru noi jucători în sectorul bancar din România. ”Cu siguranță avem oportunități de creștere, în condițiile în care nivelul de penetrare a serviciilor bancare este încă la aproximativ 60% din populație, iar activele bancare în PIB sunt la 53%”, subliniază șeful Orange Money în cadrul unui interviu acordat publicației online BankingNews. În opinia sa, este important ca românii să recapete încrederea în serviciile financiare, ”iar noi, ca provideri, este necesar să facem tot posibilul pentru a reduce complexitatea și a construi experiențe de utilizare intuitive, ușor de înțeles”. Orange Money are deja peste 260.000 de utilizatori în România, în creștere cu 50% față de finalul anului 2019. ”Ne propunem permanent să oferim o experiență lipsită de stres clienților. Oamenii devin anxioși sau uneori chiar copleșiți de complexitatea serviciilor financiare”, explică Haris Hanif.

Orange Money a început anul 2021 în forță, prin lansarea cardului de credit ce include o serie de pachete de beneficii. Cu ce se deosebește cardul de credit Orange Money față de celelalte produse de pe piață și care sunt principalele motive pentru care un potențial client ar trebui să opteze pentru instrumentul de plată din portofoliul dumneavoastră?

Am încheiat 2020 cu două realizări importante: înrolarea 100% digitală pentru deschiderea unui cont Orange Money și integrarea plăților digitale în Google Pay, iar 2021, așa cum ai spus și tu, a început în forță. Atunci când vine vorba de cheltuieli, este esențial să-i oferi utilizatorului flexibilitate și control. Acestea sunt principiile care stau la baza dezvoltării cardului de credit Orange Money, care le permite clienților noștri să-și aleagă singuri beneficiile. Produsul dă libertatea alegerii în funcție de obișnuințele de cumpărare. De exemplu, cei ce pleacă în călătorii au acces la beneficii precum cashback la plata cu cardul, asigurare gratuită sau 50% discount la comisionul de conversie valutară pentru plățile în străinătate. În același timp, cardul de credit Orange Money este un produs gândit în grupul Orange, leader în conectivitate și experiențe mobile. Astfel, un diferențiator important este și convergența cu produse din oferta telecom, precum cashback la plățile în ecosistemul Orange, rate fără dobândă la plata device-urilor și accesoriilor Orange sau obținerea de puncte Thank You. Cardul de cumpărături Orange Money poate fi gestionat direct de pe mobil, prin pași simpli, intuitivi.

Cum schimba cardul de credit Orange Money piața serviciilor financiare din România? Care sunt planurile pentru acest an pe direcția dezvoltării noului produs și ce ținte ați stabilit în ceea ce privește evoluția numărului de clienți?

Este primul card de credit din România creat în cadrul unui grup telecom și completează cu servicii financiare oferta convergentă Orange. De asemenea, ca produs financiar, cardul de cumpărături Orange Money este primul de pe piață care le oferă clienților libertatea de a-și alege pachetele de beneficii. Clienții plătesc beneficiile pe care le doresc și pe care le folosesc. Se pot răzgândi de la o lună la alta, au această flexibilitate. De asemenea, oferă utilizatorilor o experiență mobilă completă de card management – pot adăuga, schimba sau șterge beneficiile în orice moment direct de pe smartphone la o simplă apăsare de buton. În ceea ce privește planurile pe acest an, pentru 2021, principala noastră prioritate este să întărim oferta de beneficii covergente Orange, dedicate clienților telecom. Pentru a câștiga noi clienți ne propunem o creștere pas cu pas, aducând, în același timp, noi opțiuni pentru o experiență îmbunătățită de cumpărare ori de plată în timpul călătoriilor.

Care sunt principalele avantaje ale Orange Money în competiția cu industria bancară și cu ce se diferențiază compania față de o bancă?

Mantra mea, atunci când mă gândesc la Orange Money, este să oferim o experiență lipsită de stres clienților. Oamenii devin anxioși sau uneori chiar copleșiți de complexitatea serviciilor financiare. Orange Money este o aplicație mobilă simplă de folosit, o alternativă digitală la nevoile financiare de zi cu zi. În doar câteva minute, un client poate deschide un cont nou, 100% digital și poate începe să facă plăți sau transferuri cu un card virtual. Atât de repede și atât de ușor. Știm că mulți români au nevoie de o opțiune pentru a face plăți peste hotare, către cei dragi sau în interes de business. Prin Orange Money, clienții pot face transferuri internaționale fără comision, în 16 valute, și pot face retrageri gratuite de la ATM, de oriunde în lume. Adăugăm constant noi opțiuni și vom continua să facem asta. Unele au reprezentat premiere pe piața financiară din România: am fost prima instituție financiară non-bancară care a oferit conturi digitale cu cu IBAN în RON în 2018 și posibilitate emiterii unui card virtual în 2019. De asemenea, Orange Money a fost în primul val de companii care au integrat posibilitatea de a face plăți digitale în Apple Pay sau Google Pay. Orange prețuiește customer service-ul la cele mai înalte standarde, transparența și se concentrează pe oferirea unor experiențe digitale de calitate clienților săi. Acestea sunt calitățile care dau forță tuturor produselor și serviciilor Orange, inclusiv Orange Money. Ne mândrim cu agilitatea unui startup și cu expertiza unei companii de top.

Câți clienți folosesc în prezent Orange Money și care este cel mai accesat produs financiar?

Orange Money are peste 260.000 de utilizatori, în creștere cu 50% față de finalul anului 2019. În 2020, oamenii au devenit mai deschiși față de serviiciile financiare digitale și astfel am atins un număr record pentru noi de 5 milioane de tranzacții în 2020. De asemenea, anul trecut s-a dublat numărul clienților care au comandat un card de debit ducând și la o dublare a plăților cu cardul. De altfel, cele mai utilizate servicii financiare Orange Money, în anul ce a trecut, au fost plățile cu cardul, top-up-ul de pe alte carduri bancare. Ne-am bucurat să vedem și o triplare a numărului de clienți care au ales inrolarea digitală, după ce am digitalizat complet întreg fluxul de cunoaștere a clientelei, de deschidere a unui cont și de comanda a cardului virtual. Oamenii sunt mult mai deschiși la a-și deschide conturi din confortul casei lor, direct de pe mobil.

Care sunt planurile Orange Money pe termen mediu și lung în România, ce investiții are în vedere compania și care sunt direcțiile de dezvoltare? Cât de mulțumit sunteți de activitatea Orange Money de până în prezent în România și cum arată bilanțul rezultatelor?

Cea mai importantă lansare pentru clienții Orange Money, în viitorul foarte apropiat, va fi introducerea procesului 100% digital de emitere a cardului de credit direct în aplicația mobilă. Bineînțeles, mai sunt și alte produse și servicii pe roadmap-ul anului 2021, inclusiv extinderea portfoliului de clienți în afara ecosistemului Orange. Scopul nostru este ca Orange Money să devină o interfață prin care clienții pot accesa o varietate pe produse financiare, în regim de self-serice, printr-o experiență simplă și fără sincope. Ca business, avem o viziune pe termen lung și nu suntem interesați de metode prin care să obținem câștiguri imediate, din contră, dezvoltăm o suită de produse și servicii financiare digitale sustenabile și de încredere, cu valoare adăgată pentru clienți și pentru piață. Suntem în linie cu planurile noastre de dezvoltare, dar considerăm că suntem încă în faza în care lansăm produse noi către piață, pentru a testa viabilitatea lor și deschiderea publicului. Avem, cum spuneam, mindset-ul, personalitatea, dar și agilitatea unui startup.

Cum vedeți industria financiară din țara noastră și cum apreciați potențialul de dezvoltare al pieței de profil?

Cred că există spațiu, pe termen lung, pentru noi jucători în sectorul bancar din România. Cu siguranță avem oportunități de creștere, în condițiile în care nivelul de penetrare a serviciilor bancare este încă la aproximativ 60% din populație, iar activele bancare în PIB sunt la 53%. De câțiva ani vedem un nou tip de contract social, am putea spune, între clienți și companiile care oferă servicii financiare. Utilizatorii este clar că aleg acele servicii care oferă simplitate, ușurință în utilizare, transparență și viteză. În condițiile distanțării fizice impuse de pandemie, din ce în ce mai mulți clienți au putut testa beneficiile plăților digitale, mai ales în Romania, unde cash-ul este încă foarte mult folosit. În perioada următoare mă aștept și la creștere a adopției pentru credite comandate online, la nivel de piață, și la o simplificare a acestui proces.

Cât de pregătiți sunt românii pentru adoptarea bankingului digital și care sunt principalele măsuri necesare pentru a crește gradul de educație financiară și de educație digitală?

Este important ca oamenii să recapete încrederea în serviciile financiare, iar noi, ca provideri, este necesar să facem tot posibilul pentru a reduce complexitatea și a construi experiențe de utilizare intuitive, ușor de înțeles. Orange Money aduce pe piață produse și servicii financiare simplu de ințeles, cu prețuri și oferte comunicate transparent. Prin deschidere față de clienți și prin ușurință în utilizare facem pași mari pentru a atrage și utilizatori care uneori sunt anxioși când trebuie să deschidă un cont bancar. 2020 a generat o schimbare în comportamente și atitudini vizavi de bani și de utilizarea serviciilor financiare. Putem vorbi despre o adopție forțată, care a dus la crearea unor obișnuințe privind cumpărăturile online ori la efectuarea plăților digital – contactless cu cardul, cu telefonul sau cu ceasul. România are un potential digital foarte mare și putem vedea o deschidere către gestionarea banilor în mediul online. Pentru a atrage mai mulți clienți către digital, băncile și fintech-urile trebuie să se concentreze pe câteva principii cheie: ușurința în utilizare, transparență, robustețe și securitate. Orange Money se ghidează după aceste principii.