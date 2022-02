”Vom continua să investim în oameni, produse și tehnologie, întărind poziția noastră pe piață atât prin creștere organică responsabilă, cât și prin eventuale achiziții”, este o parte din mesajul transmis de Horia Ciorcilă cu ocazia prezentării rezultatelor financiare consemnate anul trecut de Banca Transilvania, care arată disponibilitatea instituției de credit de la Cluj pentru noi eventuale achiziții.

Banca Transilvania a asigurat un aport considerabil la relansarea economiei în 2021, finanțând companiile cu 13,1 miliarde de lei și clienții persoane fizice cu 8,3 miliarde de lei. Practic, cu aproape 240.000 de credite acordate anul trecut, Banca Transilvania a ajuns la peste 1 milion de credite în sold.

Banca Transilvania a încheiat anul 2021 cu cifre peste media pieței în ceea ce privește creditarea, cât și volumele operaționale. De asemenea, a rămas partener principal în programele guvernamentale și europene. Banca Transilvania are capitalizare robustă, 72% capital românesc şi aproape 39.000 de investitori direcţi persoane fizice.

“În 2021, în pofida unui climat impredictibil, noi, la BT, ne-am menținut optimismul și angajamentul ferm de a contribui la relansarea economiei românești, iar azi ne bucurăm că cifrele ne confirmă așteptările. A fost un an în care am finanțat populația și companiile, am crescut volumul operațiunilor derulate prin bancă și am creat valoare pentru acționari. De asemenea, prin achiziția Idea::Bank am contribuit la consolidarea sistemului bancar. Vom continua să investim în oameni, produse și tehnologie, întărind poziția noastră pe piață atât prin creștere organică responsabilă, cât și prin eventuale achiziții”, afirmă Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.

Activele Grupului Financiar BT au ajuns la finalul anului trecut la 132,5 miliarde lei. Creditele au crescut până la 50,2 miliarde lei, iar depozitele au ajuns la 108 miliarde lei, din care 71,89 miliarde lei sunt ale clienţilor persoane fizice, iar 36,13 miliarde lei, ale persoanelor juridice. Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 2.045,77 milioane lei, din care cel al băncii, de 1.782,70 milioane lei. Profitul operațional al băncii a crescut la 2.257,20 milioane lei. Eficienţa operaţională, care reprezintă raportul cost/venit, s-a păstrat la nivelul confortabil de 48,1% datorită bunei gestionări a costurilor şi eficientizării prin digitalizarea proceselor.

BT a finanțat consistent populația și companiile

• Peste 14.000 de români şi-au cumpărat locuinţă cu ajutorul BT, suma acordată fiind de peste 3,7 miliarde lei. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 15,5 miliarde lei.

• Peste 100.000 de credite de consum, de aproximativ 4 miliarde lei, au fost acordate anul trecut. Soldul acestor credite a ajuns la 11,4 miliarde lei.

• Banca a acordat aproximativ 15.000 de împrumuturi noi, în valoare de 3,7 miliarde lei, pentru peste 18.000 de clienţi IMM&Micro. Portofoliul creditelor IMM (conform definiției europene a IMM-urilor) a ajuns la 19,2 miliarde lei.

• Banca Transilvania a continuat să fie un partener principal în programele guvernamentale și în cele din fonduri europene: prin IMM Invest și Agro IMM Invest, BT a acordat anul trecut peste 4.000 de finanţări de peste 2,6 miliarde lei.

• Divizia Pentru Medici și-a dublat volumul de credite acordate față de 2020 (1,2 miliarde lei plasamente), iar finanțările din domeniul agriculturii, prin APIA, au depășit 500 milioane de lei.

Banca Transilvania are peste 2,7 milioane de clienţi unici digitalizaţi, 75% din clienţii activi

Banca Transilvania este lider de piață în domeniul cardurilor, cu 4,7 milioane de carduri în portofoliu, din care peste 560.000 carduri de credit. Cu peste 100.000 de carduri noi, a fost cel mai bun an privind cardurile de credit.

Tranzacţiile efectuate cu cardul au crescut cu 35% în 2021 față de 2020. Banca a ajuns la peste 2,1 milioane de carduri unice în wallet-urile BT Pay, Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay şi Garmin Pay. Numărul plăţilor cu telefonul s-a dublat în 2021 faţă de 2020, ajungând la 68 milioane. Peste 1 milion de retrageri de numerar au fost realizate cu telefonul, prin BT Pay, de la bancomatele Băncii Transilvania.

Rata expunerilor neperformante este de 2,71% la 31 decembrie 2021, iar gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante este de 166%, conform indicatorului EBA. Solvabilitatea BT fără profitul aferent anului 2021 este de 22,62%, iar cu profit inclus este de 24,46%.