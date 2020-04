Horia Ciorcilă, Președinte Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania, a transmis un mesaj către cei aproape 32.000 de acționari ai băncii, subliniind faptul că instituția de credit din Cluj-Napoca este pregătită să susțină economia României, mai ales acum în condițiile în care societatea se confruntă cu efectele pandemiei de coronavirus.

”Este o noua reinventare pentru BT, a patra în povestea sa. Știm că suntem unul dintre stâlpii pe care se sprijină România”, a menționat bancherul.

Totodată, Horia Ciorcilă a precizat că ”poziția financiară a băncii, nivelul de lichiditate și capitalizarea robustă, abordarea sustenabilă, investițiile de până acum în digital ne ajută să traversăm cu încredere această perioadă. Mai mult, fără toate acestea nu am fi putut să susțiem clienții afectați de actualul context economic și social”. Vă prezentăm în continuare mesajul integral.

Mesajul Președintelui BT pentru cei aproape 32.000 de acționari: ”Traversăm cu încredere această perioadă. Curaj, România!

Pentru că sunt timpuri la care nu s-ar fi gândit nimeni, prin acest mesaj aș dori să vă spun cum vedem la Banca Transilvania nouă realitate pentru BT și stakeholderii noștri, ce facem pentru români și cum ne-am implicat în lupta împotriva COVID-19 pentru a ajuta oamenii, spitalele, România.

În cei 26 de ani de când a început povestea noastră, Banca Transilvania a reinvestit în România, în creșterea responsabilă și sustenabilă aproape tot profitul obținut și am reușit astfel să susținem economia, companiile, antreprenorii și visele românilor. Toate acestea ne-au pregătit inclusiv pentru provocări precum cele prin care trecem cu toții azi.

Contextul de acum este o provocare inclusiv pentru Banca Transilvania. Este o noua reinventare pentru BT, a patra în povestea sa – în fapt, o adaptare la situația actuală, care nu are precedent. Încă de la începutul crizei, atitudinea băncii noastre a fost de proactivitate, de susținere a clienților, angajaților și partenerilor băncii. Peste 500.000 de clienți beneficiază de măsuri și facilitati pe care le-am anunțat cu prioritate și care îi ajută acum să meargă mai departe.

Solidaritate. Mai mult decât banking

Ne bucurăm că am reușit să contribuim cu 2 milioane de euro pentru spitale și comunități din peste 30 de localități, pentru a susține efortul de prevenție, de limitare a răspândirii pandemiei și de creștere a accesului oamenilor la testare și tratament.

Cu prioritate, au fost luate măsuri pentru siguranța și sănătatea clienților și angajaților noștri. Am făcut tot ce s-a putut pentru a oferi clienților acces la bani – peste 400 de sedii BT sunt deschise, bancomantele sunt alimentate permanent, avem soluții multe pentru self-banking. Am continuat să finanțăm oamenii și companiile. Am accelerat proiecte de banking online: practic, am schimbat tot calendarul de lansări pentru această perioadă, echipele s-au mobilizat, așa încât am venit cu soluții noi pentru clienți: de la deschiderea unui cont de la distanță, la noutăți legate de banking prin telefon, la susținerea antreprenorilor să își mute afacerea în online, pentru a continua vânzările.

Noua matematică

Cu minusuri, cu plusuri, mai mult ca oricând cifrele înseamnă acum oameni – angajați, pacienți, eroi. Încrederea, plusul nostru, vine în primul rând din interior. În linia întâi sau de acasă, în agenții sau la sediul central, pe mail sau pe telefon, echipa Băncii Transilvania este pe poziții pentru clienții noștri. Încrederea vine, de asemenea, de la clienți și acționari, care apreciază parcursul băncii și ceea ce facem.

Ce ne dă curaj

Poziția financiară a băncii, nivelul de lichiditate și capitalizarea robustă, abordarea sustenabilă, investițiile de până acum în digital ne ajută să traversăm cu încredere această perioadă. Mai mult, fără toate acestea nu am fi putut să susțiem clienții afectați de actualul context economic și social.

Ce am construit până acum la BT – de la visul frumos al fondatorilor, devenit cea mai mare bancă din țară – ne dă curaj, mai ales pentru că știm că suntem unul dintre stâlpii pe care se sprijină România și că facem parte din viața a peste 3 milioane de clienți și a 10.000 de angajați.

Cu antreprenoriatul în ADN, angajamentul Băncii Transilvania este continuarea finanțării economiei

Știm care sunt responsabilitățile băncii în efortul comun de a trece peste aceasta perioadă. Avem încredere că vom reuși datorită punctelor noastre forte: relația cu clienții, investitorii și angajații, capitalizarea băncii, abordarea prudentă, capabilitățile noastre și experiența echipei.

Multumesc acționarilor băncii pentru încrederea în capacitatea Băncii Transilvania de a gestiona noua realitate, de a sprijini economia României și de a continua dezvoltarea sănătoasă a băncii, generând valoare pe termen lung pentru toate părțile implicate. Ne bucură că Banca Transilvania este un reper pentru piața de capital din România și că inclusiv un număr mare de investitori din alte țări susțin strategia și planurile noastre.

Multumesc întregii echipe BT pentru dedicare, implicare. Cu toții au fost și sunt în linia întâi pentru a oferi românilor normalitate în această perioadă. Este o dovadă de mobilizare, de responsabilizare, solidaritate, de atașament față de Banca Transilvania.

Cu toții aveam și trebuie să continuăm să avem planuri și vise. Curaj, România!

Horia Ciorcilă

Președinte Consiliul de Administrație, Banca Transilvania