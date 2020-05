Guvernul dezbate îmbunătăţirea reglementării Programului IMM Invest, a anunțat premierul Ludovic Orban în deschiderea şedinţei Executivului de miercuri.

Demersul vine după anunțul de aseară al Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, care afirma că, în urma discuţiilor cu cei 22 de CEO ai băncilor din România care lucrează cu programul IMM Invest, au apărut câteva lucruri care trebuie corectate pentru ca acest program să funcţioneze şi mai rapid.

“Am convocat această şedinţă, de urgenţă ca să spun aşa, pentru că avem de pregătit mai multe acte normative. În primul rând, îmbunătăţirea reglementării pentru Programul IMM Invest”, a precizat Orban.

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a adăugat că, prin noile prevederi, vor fi eliminate din programul IMM Invest “două bariere”, identificate în urma discuţiilor cu sistemul financiar-bancar.

”Sunt două bariere pe care le eliminăm astăzi, în urma discuțiilor cu sistemul financiar bancar de vineri. Una dintre ele este propunerea de renunțare la cerința de instituire a ipotecii legale asupra universalității de bunuri mobile și imobile aparținând debitorului. (…) A doua a fost sesizată era un element de ambiguitate în ceea ce privește modul de a proba, dacă ai fost afectat sau nu, acel certificat Covid. Și atunci am eliminat această cerință de a proba de la caz la caz.” – a spus ministruld e Finanțe.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a precizat că acest program, IMM Invest, nu se adresează doar firmelor care au fost afectate de pandemia de Covid-19, ci tuturor companiilor, ”Ideea este că programul nu este destinat doar companiilor a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de epidemie, ci către toate companiile.” – a spus șeful Guvernului.

IMM Invest va fi corectat, anunța Florin Cîțu

“Am avut o întâlnire istorică şi în premieră cu cei 22 de CEO ai băncilor din România care lucrează cu IMM Invest. Am avut problemele cu care s-au întâlnit cei care au apelat la IMM Invest pe de o parte, pe de altă parte am avut şi problemele pe care le-a întâmpinat sistemul financiar bancar, de exemplu: cererea pe care sistemul financiar bancar a trebuit să o satisfacă într-o lună de zile era ceva ce aveau de satisfăcut în nouă luni de zile. Deci a fost un volum de muncă foarte mare şi în acea parte. Din acea discuţie au apărut câteva lucruri pe care trebuie să le corectăm pentru ca acest program să funcţioneze şi mai rapid. Le vom corecta mâine, printr-o ordonanţă de urgenţă care modifică ordonanţa de urgenţă a IMM Invest. Vom face acest lucru mâine în şedinţa de Guvern. Şi lucrurile se vor mişca şi mai rapid”, a declarat Cîţu, marți la Realitatea Plus.

Florin Cîțu: În jur de 200.000 de cetăţeni au beneficiat de amânarea ratelor la bancă de până la 9 luni

Ministerul Finanţelor a mai spus că băncile au primit circa 200.000 de cereri pentru amânarea plăţii ratelor la credite, cu un volum de credite de 3,3 miliarde de lei.

“În jur de 200.000 de cetăţeni au beneficiat de amânarea ratelor la bancă de până la 9 luni, cu un volum de credite de 3,3 miliarde de lei. Acestea sunt amânări pe Ordonanţa 37. În acelaşi timp, ştim că există şi programe ale băncilor. Numărul este mult mai mare dacă le luăm şi pe acelea în calcul. Tocmai pentru că a avut succes această măsură, deşi nu a fost primită cu braţele deschise în sistemul financiar bancar pentru că totuşi înseamnă costuri pentru sistemul bancar dar a fost o măsură de succes şi băncile s-au repliat şi dacă în primele zile dura două trei zile pentru un răspuns acum se fac lucrurile automat, am prelungit până pe 15 iunie perioada în care pot fi solicitate amânările de rate la bancă pentru că unele companii au intrat în dificultate mai târziu, nu în martie sau aprilie şi atunci să beneficeze şi acestea. Mă aştept să fie un număr mult mai mare, dar a fost un program de succes care a însemnat costuri pentru sistemul financiar bancar dar în acelaşi timp a ajutat un număr foarte, foarte mare de români să treacă peste această perioadă fără această grijă a ratelor”, a mai spus Florin Cîţu.