Asociatia CFA Romania a publicat Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna octombrie 2021. Sondajul este realizat lunar de Asociatia CFA Romania, de peste 10 ani, si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai Asociatiei CFA Romania.

Astfel, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a ramas constant, la valoarea de 57,2 puncte, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 25,1 puncte). Aceasta situatie s-a datorat evolutiei divergente a celor doua componente ale indicatorului. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a crescut la o valoare medie de 5,43%.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 86% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9986, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0329 lei pentru un euro. De asemenea, cea mai mica valoare estimata a cursului EUR/RON pentru un orizont de 12 luni este 4,9400.

“In contextul cresterii substantiale a ratei inflatiei, anticipatiile inflationiste pentru un orizont de 12 luni s-au majorat. In concordanta cu aceste evolutii, au crescut si anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda de piata monetara, acestea indicand anticipatii de majorare a ratei de dobanda de politica monetara de cel putin inca doua ori in urmatoarele 12 luni”, declară Adrian Codirlasu, Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

Alte perspective economice

– Cea mai mare parte a participantilor la sondaj, 64,3%, anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului va dura pana in trimestrul IV al anului 2022.

– Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 6,8%;

– Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +6,9%;

– Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la aproximativ 51,8%;

In contextul atentiei sporite a autoritatilor europene cu privire la protectia mediului inconjurator, atentie concretizata in reglementari cu privire la luarea in considerare a factorilor ESG (factorii de mediu, sociali si de guvernanta) de catre institutiile financiare, au fost introduse in sondaj intrebari cu privire la constientizarea de catre institutiile financiare a acestor reglementari, pregatirea institutiilor financare pentru asigurarea respectarii noilor reglementari, precum si suportul oferit clientilor pentru asigurarea respectarii lor.

Conform raspunsurilor participantilor, principalele impedimente in implementarea factorilor ESG sunt insuficienta informatiilor si lipsa expertizei in acest domeniu.