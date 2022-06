Un element foarte important în ecuația tranziției la economia verde este reprezentat de lanțul de furnizare care pune din ce în ce mai multă presiune pe antreprenori în direcția asumării practicilor de sustenabilitate, a arătat Marius Gavrea, Manager Specialized Transactions, ING Bank România, în cadrul Conferinței ”Finanțare sustenabilă pentru România durabilă”, care s-a desfășurat marți, 28 iunie, la Marmorosch Bucharest.

”Firmele mici și mijlocii sunt antrenate într-un lanț de furnizare către companii mari, care deja au aplicat practici de sustenabilitate și care cer partenerilor lor de business – atât furnizori, cât și clienți – să aplice la rândul lor astfel de principii ESG pentru a rămâne partenerii lor de business. În acest fel, tot mai mulți antreprenori acordă o atenție sporită conceptului de sustenabilitate”, a subliniat Marius Gavrea.

În opinia sa, există și alte motivații pentru mediul de afaceri din țara noastră de a se conforma trendului impus de practicile ESG, printre care un rol important îl joacă legislația și imaginea afacerii în mediul de business. ”Există antreprenori, care consideră că dacă trec la aceste practici sustenabile se poziționează mai bine din acest punct de vedere. Pe de altă parte, am sesizat la unele companii dorința de a exploata oportunitățile, banii existenți în piață, astfel încât să fie pregătiți pentru momentul când sustenabilitatea nu va mai fi un trend, ci o necesitate. Vor astfel să fie cu pas în față. Practic, vorbim despre un management vizionar”, a mai menționat oficialul ING Bank.

Acesta a specificat că ING Bank a realizat un studiu în rândul antreprenorilor, pentru a vedea unde și cum se poate poziționa banca în domeniul finanțării sustenabile. Potrivit studiului respectiv, alți factori importanți care îi determină pe oamenii de afaceri să facă investiții pentru tranziție verde sunt motivația intrinsecă a antreprenorilor și costul beneficiului.

Informația coerentă și clară despre sustenabilitate, vitală pentru mediul de business

Marius Gavrea a evidențiat că, dincolo de motivațiile care-i împing pe antreprenori către sustenabilitate, în ultima perioadă se simte o nevoie stringentă pentru informare pe domeniul de profil. ”Foarte mult am văzut și am simțit, în ultima vreme, din partea companiilor, o dorință de informare. Cumva, antreprenorii își doresc atât de la autorități, cât și de la companiile care deja au implementat principiile ESG, feed-back. Am primit chiar solicitări din partea unor firme de a fi intermediari, să creăm cluburi astfel încât să le ajutăm să obțină informație coerentă și clară despre ceea ce înseamnă sustenabilitatea, oportunitățile și riscurile generate de acest concept”, a explicat managerul instituției de credit.

Bancherul a anunțat că grupul ING și-a concentrat atenția asupra amprentei proprii de carbon la nivel global încă din 2014, subliniind că drumul sustenabilității trebuie să înceapă pentru toți din acest punct. În esență, problematica sustenabilității trebuie privită din perspectivă individuală. Marius Gavrea a dat detalii și despre portofoliul de credite sustenabile administrat de ING Bank pe piața românească, evaluat la aproximativ 250 milioane de euro.

PNRR, o oportunitate pentru tranziția la economia verde

”La nivel local, pe segmentul companiilor mari, ING s-a implicat activ în mai multe credite și emisiuni de obligațiuni verzi, iar pentru antreprenorii care vor să facă tranziția spre sustenabilitate, am creat un cadru de lucru pentru ca și aceștia să poată accesa împrumuturi verzi”, a mai susținut bancherul.

Din punctul său de vedere, contextul actual este foarte favorabil pentru antreprenorii români pentru a face pași concreți spre sustenabilitate, având în vedere că progarmul PNRR este în plină derulare, cu componenta de Tranziție Verde, care are o pondere de 54%, peste media de 41% impusă de Comisia Europeană.

”Suntem alături de clienții noștri pentru a accesa aceste fonduri nerambursabile din PNRR și din Cadrul Financiar Multianual, pentru că noi credem cu tărie că reprezintă o reală oportunitate pentru mediul de afaceri românesc de a deveni mai digital, sustenabil și rezilient”, a explicat Marius Gavrea.

Domeniul energiei ne poate învață să fim sustenabili

În altă ordine de idei, managerul ING Bank a atras atenția că discuția pe tema energiei ar trebui cumva purtată în zona identificării soluțiilor pentru diminuarea consumului. Mai mult, ideea de consum eficient de energie poate constitui un contributor important în înțelegerea practicilor sustenabile. El crede că în România trebuie să reducem risipa de energie, și e la îndemâna noastră a tuturor, fie consumând cu cap energia, fie făcând investiții în energie verde.

”Economia românească are un interes în această direcție, pentru că atunci când o firmă își reduce costurile cu energia, consumă mai puțin, e conștientă de faptul că aceste costuri sunt importante, își eliberează cash ca să facă alte investiții în eficiență și atunci devine din ce în ce mai performantă de la un an la altul. În mod evident, un agent economic care devine independent din punct de vedere energetic și își produce singur energia, își crește din ce în ce mai mult performanța economică și își asigură supraviețuirea”, a conchis Marius Gavrea.